الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع فتح جميع منافذ "أهلا رمضان"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عبر البث المباشر لمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، فتح كافة منافذ ومعارض "أهلا رمضان"  بكافة أنحاء المحافظة  تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم أمام المواطنين لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم،تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية  برفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، بحضور  اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد.


وأجرى محافظ المنوفية اتصالا مرئيًا مع  عدد من  رؤساء الوحدات المحلية، اطمئن خلاله على انتظام سير العمل بالمعارض ومدى إقبال المواطنين وتوافر السلع بكميات كافية، والتأكد من الأسعار المعلنة للسلع المعروضة، موجهًا بالمتابعة المستمرة  على مدار الساعة لمراعاة حجم الطلب أول بأول على  جميع السلع الغذائية وخاصة " السكر -  الأرز"  وإتاحتها بصفة مستمرة لتلبية احتياجات المواطنين.


وأشار المحافظ، إلى تشكيل لجان يومية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة  بالديوان العام للمرور ومتابعة جميع المعارض ليلًا ونهارًا للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المخفضة والمعلنة بقوائم الأسعار بصورة واضحة بأجنحة المعارض وتوافر السلع الغذائية وجودتها لضمان عدم استغلال المواطنين وحمايتهم من جشع التجار، موجهًا الاستمرار  في  التوسع في إقامة منافذ ومعارض السلع الغذائية  وخاصة بالقرى لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين، وبنسب مخفضة لرفع العبء عن كاهل الأسر.


وخلال متابعته أكد محافظ المنوفية، على أنه تم التنسيق مع مسئولي الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين بضخ كميات إضافية من السلع الأساسية لتلبية احتياجات السوق، مكلفًا التموين  ورؤساء الوحدات المحلية بالتواصل والمتابعة اليومية للوقوف على الحالة العامة للمعارض ومدى توافر السلع الأساسية والاستراتيجية لسد احتياجات السوق، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.


هذا وتشهد معارض "أهلًا رمضان" أجواء من الإقبال الكثيف من قبل المواطنين؛ نظرًا لجودة المنتجات وأسعارها المخفضة، وتضم (زيت  - مكرونة - جبنة - سكر- أرز – عدس - سمنة - لحوم - فراخ-  ياميش - تين - زبيب - تمور - جوز الهند - دقيق - ألبان -منظفات) وغيرها من المستلزمات الغذائية.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية معارض اهلا رمضان الشبكة الوطنية متابعه لجميع المنافذ

مواد متعلقة

محافـظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لأعمال رصف الطرق وتبطين الترع

تفاصيل طرح 6 مبانٍ للاستثمار لمدة 25 سنة بحق الانتفاع في المنوفية

محافظ المنوفية: المرضى الفلسطينيون بمستشفى شبين الكوم حالتهم مستقرة

التربية الرياضية بجامعة المنوفية تحصد المركزين الأول والثاني في العروض الرياضية

البدء في تجهيز وتعبئة كراتين رمضان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية

محافظ المنوفية يعلن فتح جميع منافذ ومعارض "أهلًا رمضان"

محافظ المنوفية يحيل 119 من المتغيبين عن العمل بمستشفى منوف العام وحميات تلا للتحقيق

محافظ المنوفية يتفقد تطوير النصب التذكاري ومحطة مياه القرنين

الأكثر قراءة

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

وفاة الدكتور هانى الناظر

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

اعترافات قاتل طالب الدقهلية: قطعته 3 أجزاء ولم أستطع مساومة أهله بسبب التشديد الأمني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة