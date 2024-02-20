محافظ المنوفية يتفقد تطوير النصب التذكاري ومحطة مياه القرنين

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، جولته الميدانية بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الباجور، في إطار ما يقوم به المحافظ من جولات ميدانية مستمرة على أرض الواقع لدفع منظومة العمل والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ.

رافق المحافظ في جولته، المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية.



وتفقد محافظ المنوفية محطة مياه القرنين المرشحة لمعالجة المياه للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمحطة والمكونة من 8 طلمبات عكرة ومرشحة، و8 مرشحات رملية، وعنبر للكيماويات ووحدة التوليد، ومعمل تحاليل المياة ومنظومة التحكم، وتخدم المحطة مدينة الباجور كمرحلة أولى بخط طرد قطر 1200مم وجاري ربط نقاط حقن للمرحلة الثانية.

وحرص المحافظ على متابعة أقسام المعمل والمرشحات الرملية والفلاتر وطلمبات الغسيل، مؤكدًا الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفي.



وتفقد المحافظ قطعة أرض فضاء بقرية القرنين على مساحة 9400 م2 بما يقارب 2 فدان لبحث إمكانية استغلالها في إقامة مدرسة تجريبي ونادي اجتماعي عليها لخدمة الأهالي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ضمن بروتوكول وزارة الموارد المائية والري لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين.



فيما تضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير النصب التذكاري بشارع الجيش بمركز الباجور، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية ومد كابلات الكهرباء لتطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى، وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لأحواض الزهور لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة ليكون مزارًا يليق بأهالي الباجور.

وشدد المحافظ على مختلف الجهات المعنية بالتنسيق التام وتذليل العقبات لإنهاء كافة الأعمال في أسرع وقت.