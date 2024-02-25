الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مات في سبيل حماية مدرسته.. قصة الحارس مصطفى أبو الهوى

الحارس مصطفى أبو
الحارس مصطفى أبو الهوى

حالة من الحزن سيطرت على مدرسة كفر إبراهيم فى محافظة كفر الشيخ بعد وفاة حارس المدرسة وهو مصطفى أبو الهوى، وهو حارس المدرسة الذى قتل على يد حرامي حاول الدخول للمدرسة وسرقة محتوياتها، وقد تداولت قصته منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

حصل “الدستور” على تفاصيل القصة والواقعة وكيف حدثت وعلى تفاصيل خاصة بحياة الحارس مصطفى أبو الهوى بالإضافة إلى مطالب معلمي المدرسة خاصة أنه تميز بالخلق والاحترام طوال عمله في المدرسة خلال السنوات الماضية. 

كشفت أسماء الصياد معلم أول حاسب آلي بالمدرسة وحاضرة للواقعة  تفاصيل القصة التى أثارت جدلا على السوشيال ميديا وقالت فى تصريح خاص لموقع الدستور أن مصطفى كان يحرس المدرسة على مدار 15 عاما مضت ويوم الإثنين الماضي دخل حرامي في المدرسة في الساعة الثامنة مساءً وبعد مشادة بين الحرامي والحارس طعن الحرامي الحارس مما أدى إلى وفاته.

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أضافت أسماء الصياد خلال تصريحاتها الخاصة “الدستور”: “نحن نطالب بحق الحارس مصطفى أبو الهوى كما نطالب بالعمل على صرف معاش لأسرته حيث له 3 أطفال صغار ويحتاجون إلى الرعاية، مضيفة أن المدرسة تطالب أيضًا بتغير اسم المدرسة من مدرسة كفر إبراهيم الى مدرسة مصطفى أبو الهوى”.

وكتبت مدرسة كفر إبراهيم نعى على صفحتها وقالت: أسرة مدرسة كفر إبراهيم الشهيد / محمد مصطفي أبو الهوى حارس الأمن بالمدرسة الذي ضحي بحياته للحفاظ على مدرسته والدفاع عنها، "يشهد الله على مدار خمسة عشر عاما عشت معنا وكنت جزء منا إنك يا محمد مثل للرجولة والأخلاق تبكي قلوبنا قبل اعيننا حزنا على ما حدث وننتظر القصاص العادل لدم الشهيد ولا نقول الا ما يرضى الله وحقك راجع يامحمد نحتسبك عند الله شهيدا".

 

 

مصطفى أبو الهوى مدرسة تعليم 155 مشروعا تعليميا 24 مدرسة تعليم مجتمعي

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