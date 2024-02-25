الأحد 25 فبراير 2024
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مصر

منشأة وهمية.. غلق المعهد الفرنسى للعلوم الطبية بالإسكندرية

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "المعهد الفرنسي للعلوم الطبية" والكائن مقرها في (أبراج بنك فيصل - العصافرة بحري - محافظة الإسكندرية)، والتي تدّعي منح الدارسين شهادات موثقة من الشهر العقاري، وممهورة بختم النسر في التخصصات الآتية (العلاج التكميلي - التغذية العلاجية - الحجامة الطبية - العلاج بالإبر الصينية - العلاج بسُم النحل - التحاليل الطبية - الريفلكسولوجي - التمريض - الميزوثيرابى)، وذلك بنظام الدراسة لمدة عامين، أو بنظام دراسة مكثف لمدة أربعة شهور بقيمة مالية محددة.

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ووجَّه الدكتور أيمن عاشور، بمُخاطبة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات.. موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، حيث إن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

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وأضاف أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور المعهد الفرنسي للعلوم الطبية الشهر العقاري العلاج التكميلي التغذية العلاجية الحجامة الطبية العلاج بالإبر الصينية العلاج بس م النحل التحاليل الطبية الريفلكسولوجي الميزوثيرابى

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