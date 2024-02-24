السبت 24 فبراير 2024
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رئيس جامعة سوهاج يشكر وزير التعليم العالي لتخصيصه ألف فدان لأغراض البحث العلمي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

وجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتخصيص مساحة ١٠٠٠ فدان للجامعة، بشمال مدينة الخارجة بالكيلو 55 بمحافظة الوادي الجديد، لأغراض البحث العلمي وإجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية.

وقال النعماني إن الدكتور أيمن عاشور قام اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية، والذي يعُد باكورة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي واستكمالًا لدعم وتنمية إقليم الصعيد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.

وأشاد النعماني بهذا المشروع الذي سيكون له مردود إيجابي على تطوير البحث العلمي في الجامعات المصرية، مضيفًا ان هذه المساحات سينم استغلالها في أنشطة التوسع الزراعي؛ من خلال الإستفادة من خبرات أساتذة الجامعات المصرية، وسيتم إنشاء مزارع نموذجية بحثية تخصصية، الي جانب زراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية وغيرها.

كما أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم اليوم موافقة  المجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي بدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة، وذلك بعد التصديق علي تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للجامعات، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلي بجامعة الوادي الجديد، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.

وقدم الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور ايمن عاشور على جهوده المبذولة بقطاع التعليم العالي والتي تهدف في المقام الأول الي تطوير مهارات الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية ملهمة تحفز علي الإبداع والابتكار، مما يعكس إيجابًا على التصنيفات الدولية للجامعات المصرية ويرفع من مكانتها في المشهد العالمي.

وثمن النعماني موافقة الدكتور أيمن عاشور وأعضاء المجلس علي بدء الدراسة بكلية الدرلسات العليا والبحوث البيئية، والتي ستكون الكلية الثانية علي مستوي الجمهورية لخدمة ابناء سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، الي جانب الطلاب الوافدين من الدول المختلفة، مؤكدًا على سعي الجامعة بشكل دائم إلى إتاحة المزيد من المجالات والتخصصات الجديدة والمميزة، التي تخدم قضايا المجتمع والبيئة، حيث أن مجال الدراسة بالكلية سيسهم بشكل قوي في دراسة المشكلات البيئية وإيجاد حلول لها، وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية وتنميتها.

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