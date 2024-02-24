السبت 24 فبراير 2024
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جامعة سوهاج تشارك بمؤتمر "تحولات التعليم في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية"

جانب من المؤتمر العلمي
جانب من المؤتمر العلمي بكلية التربية بجامعة حلوان

شاركت جامعة سوهاج، في فعاليات المؤتمر العلمي الـ21 والدولي الـ4، والذي نظمته كلية التربية بجامعة حلوان بعنوان: "تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية"، بحضور الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حرص الجامعة على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة العلمية التي تنظمها الجامعات المصرية المختلفة، بهدف تبادل الخبرات العلمية والثقافية، موضحًا أن المؤتمر شمل ٥ محاور علمية رئيسية، ناقشت ما يقرب من 45 قضية تعليمية تستشرف المستقبل وتحقق التنمية المستدامة في القطاع التعليمي، إلى جانب مناقشة قضايا إعداد المعلم بكلية التربية في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحقيقًا لرؤية "مصر 2030" ومستهدفاتها المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور خالد عمران، إن المؤتمر هدف إلى تقديم رؤى عملية لدراسة واقع التعليم ومؤسسات إعداد المعلم وآفاقها المستقبلية، وإعداد المعلم المرتكز إلى فلسفة الاقتصاد الأخضر لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، والتكامل بين التعليم ومتطلبات سوق العمل التربوي وخطط التنمية، إلى جانب مناقشة التجارب الدولية في تحولات التعليم وبرامج إعداد معلم المستقبل، والتحول إلى نظام دولى في التعليم المستند لمعايير المنافسة الإقليمية والدولية، بجانب تحقيق الإبداع والريادة في المؤسسات التعليمية.

جامعة سوهاج وخطط التنمية التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة الحاسب والمعلوماتية

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جامعة سوهاج تشارك فى فعاليات مؤتمر تكنولوجيا المعلومات

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