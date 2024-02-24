السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تشارك فى فعاليات مؤتمر تكنولوجيا المعلومات

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شاركت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج في فعاليات المؤتمر الذي نظمته لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت عنوان "دور تكنولوجيا المعلومات فى تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة في الجمهورية الجديدة"، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

صرَّح بذلك الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، مشيدًا بجهود القطاع في تحقيق طموحات وتطلعات الدولة بالتزامن مع انطلاق الجمهورية الجديدة وسط تحديات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في مجالات الحوسبة والمعلوماتية.

وأضاف النعماني أن المؤتمر جاء في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الثورة الصناعية الرابعة وتطورات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، حيث تناول المؤتمر دور تكنولوجيا المعلومات فى النهوض بالمجتمع وتحسين جودة الحياة، كما تمت مناقشة أحدث المستجدات العلمية في هذا المجال، وآليات توظيفها في خدمة قطاعات الدولة، عن طريق تحقيق الاستغلال الأمثل للتطورات المذهلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور النميري علام، عميد الكلية، أن المؤتمر استمر لمدة يومين، بمشاركة كليات الحاسبات بمختلف الجامعات المصرية، وبحضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين والخبراء من كل الجهات المعنية بهذا الحدث، إلى جانب ممثلي الشركات العالمية فى هذا المجال، مضيفًا أن الجامعة شاركت بوفدٍ طلابي تحت إشراف الدكتور حمدي حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبدالحكيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرًا إلى أن الفعاليات ضمت عددًا من الجلسات العلمية الحوارية التي ارتكزت على تبادل الآراء والأفكار حول إسهامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فى تحسين الأداء الإداري بمختلف أجهزة الدولة وفق معايير الكفاءة والمرونة والشفافية.

وفي ختام الفعاليات تم إهداء درع المؤتمر للدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة؛ تقديرًا لدعمه ورعايته لتنظيم المؤتمر، وتسلَّمه نيابةً عنه الدكتور النميري علام.

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