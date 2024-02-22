الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس جامعة سوهاج يتفقد مبنى الإسكان الطلابى بحى الكوثر

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مبنى الإسكان الطلابي بحي الكوثر، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمتابعة كل الإنشاءات الجديدة وسير العمل بها، يصاحبه كل من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس محمد لطفي من مهندسي المشروع.

وخلال جولته، أكد النعماني اهتمام الجامعة بتوفير كل الاحتياجات اللازمة للمباني الخاصة بالإسكان الطلابي، بهدف توفير بيئة مناسبة وملائمة للتحصيل العلمي، وتساعدهم في الاندماج في الحياة الجامعية، موجهًا الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدوره المهم في عملية التطوير التي تشهدها الجامعات المصرية من خلال المشروعات الإنشائية الجديدة التي تُنفذ بها، لتواكب مثيلاتها في العالم المتقدم.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس، أن الجامعة تحرص على توفير كل السبل والإمكانات المتاحة لضمان راحة الطلاب، لافتًا إلى أن مبني الإسكان الطلابي يقام على مساحة ١٥٠٠ متر مربع، بسعة ٤٠٠ سرير، ومكون من دور أرضي وطابقين، ويضم غرف استذكار ومطعما، وصالةأالعاب رياضية، وغرفا إدارية ومصلى.

فيما وافق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، على تكليف ٣٩ خريجا من أوائل الدفعات بكليات الهندسة، التمريض، التكنولوجيا والتعليم، والطب البيطري، موضحًا أن تلك القرارات أحدثت أصداء إيجابية وفرحة عارمة بين جميع منسوبي الجامعة، مقدمًا خالص التهاني والتبريكات القلبية لجميع المعيدين الجدد، متعهدًا بتقديم كامل الدعم والمساندة لهم وتوفير مناخ تعليمي متميز يساعدهم في استكمال دراستهم العلمية، مطالبهم بضرورة تطوير مهاراتهم وقدراتهم والتحلي بأخلاقيات المهنة وفقًا للأعراف والتقاليد الجامعية.

وأشار النعماني، إلى أنه وفقًا للقرار رقم (١٨٩) لسنة ٢٠٢٤، فقد تم تعيين ٨ معيدين بالأقسام المختلفة بكلية الهندسة، ففي قسم الهندسة المدنية تم تعيين أحمد عماد فريد، وبقسم الهندسة الكهربائية محمد يسري الفولي، وطاهر محمد العجمي، ومعتز عبدالحارث أبوزيد، أما بقسم الهندسة المعمارية، فقد تم تعيين هدير محمد محمود، ومحمد أشرف القاضي، وأريج عاطف علي، ومحمد أسامة محمدين.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه أيضًا وفقًا للقرار رقم (١٩٠) لسنة ٢٠٢٤، فقد تم تعيين ٢٠ معيدا من الأوائل بكلية التمريض وهم، مريم محمد قناوي، وإسراء عبدالراضي أبوالحسن بقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ، وفى قسم إدارة التمريض، بخيتة عبده علي، وأميمة ممدوح محمد، ونورهان محمد أحمد، أما بقسم تمريض الأطفال فقد تم تعيين نورهان فتحي عبدالسيد، وأماني مصطفي أحمد، وسومية حسن محمد، كما تم تعيين آية علي محمد، وأسماء علام علي بقسم النسا والتوليد، وأيضًا تعيين فاطمة حسن محمد، ونور الهدى صلاح متولي بقسم تمريض المسنين، وبقسم تمريض صحة المجتمع، شروق رضوان محمد، ومحمود نبيل أحمد، ومحمود أحمد محمد، وأما بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية فتم تعيين شيرين إبراهيم حسن، وضحى أحمد عبدالوهاب، وبقسم التمريض الباطني والجراحي، رحمة سالم علي، وهاجر رمضان محمود، وفاطمة يوسف عبدالصمد.

وذكر أيضًا، أنه وفقًا للقرار رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٤، فتم تعيين ٦ من الأوائل بكلية الطب البيطري، وهم إسلام السيد السيد محمد بقسم الطب الشرعي والسموم، وحازم عاصم فؤاد يوسف بقسم الجراحة، وولاء رفاعی محمد سليمان بقسم الفسيولوجيا، ورانيا أحمد خليفة عبدالحميد بقسم الرقابة الصحية على الأغذية، وأيضًا فرحة عبدالعال خلف عبدالعال بقسم الأدوية، ومريم أيمن غندور بشری بقسم الطفيليات، أما بكلية التكنولوجيا والتعليم، فطبقًا للقرار رقم (١٨٧) فقد تم تعيين ٥ معيدين جدد، ففي قسم الكهرباء تم تعيين محمد فتحى ذكي حسن، وأسماء محمد صلاح أبوفندود، وندى محمد محمد سيد، أما بقسم الميكانيكا فتم تعيين إبراهيم ناجح محمود محمد، وشيماء حمدى محمد سيف.

حسان النعماني الانشاءات الجديدة الجامعة لشئون التعليم للمباني الخاصة وزير التعليم العالي

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