إطلاق برنامج إلكتروني لرصد ومتابعة عمل فرق مناوبات "مياه سوهاج"

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، إنه تم إطلاق برنامج إلكترونى لضبط ومتابعة عمل فرق المناوبات التى يتم الدفع بها يوميا لتفقد مواقع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى حيث يتم من خلال البرنامج التحديد الدقيق للمواقع التى يتم زيارتها لكل فرقة من فرق المناوبات كما يتم تسجيل الملاحظات الفنية والإدارية من خلال البرنامج وذلك بهدف التسجيل الدقيق لتلك الملاحظات لتلافيها وتحقيق أكبر كفاءة ممكنة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى.



وأضاف رئيس مياه سوهاج، أن فرق المناوبات تقوم بمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام بأعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات هذا بالإضافة إلى التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية.



وأوضح المهندس على تمام رئيس قطاع الدعم الفنى، أنه تم تفقد 187 موقعا تتمثل فى 12 محطة مياه شرب سطحية وعدد 9 محطات معالجة صرف صحى وعدد 30 محطة مياه شرب مدمجة ونقالى ومطورة و66 محطة رفع صرف صحى وعدد 70 محطة مياه جوفية هذا بالاضافة الى مواقع اصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين.

فيما التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، مسئولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وذلك لعرض موقف مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج.



وأوضح رئيس مياه سوهاج، الوضع الراهن لخدمات مياه الشرب والتى تتمثل فى إنتاج 920 ألف متر مكعب يوم لتصبح نسبة تغطية خدمات مياه الشرب 100% ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه 160 لتر فرد لكل يوم كما تم استعراض الوضع الراهن لخدمات الصرف الصحى ويتم خدمة 1.7 مليون نسمة بنسبة 31% من سكان المحافظة هذا بالإضافة إلى عرض موقف معدات الشركة وسبل مراقبة جودة مياه الشرب وخطط التشغيل والصيانة وتأمين بيئة العمل وموقف التحول الرقمى ومشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.



وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أن مسئولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك فى زيارة لمدة أسبوع لتفقد جميع محطات مياه الشرب السطحية المرشحة ومحطات مياه الشرب الارتوازي ومحطات رفع الصرف الصحي وذلك لمراجعة تشغيل تلك المرافق ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى.