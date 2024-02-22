جدل لرسوب 75% من الفرقة الأولى بـ"طب سوهاج".. و"لجان أولاد الأكابر" المتهم

أثار رسوب 75% من الفرقة الأولى بكلية طب سوهاج، حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تساؤلات حول أسباب هذا التراجع الكبير في مستويات الدارسين بكلية من كليات القمة.

وتبين من خلال النتيجة التي جرى الإعلان عنها؛ أن رسوب 600 من أصل 850 طالبًا وطالبة في الفرقه الأولى بكلية طب سوهاج.

صعوبة الامتحانات

أولياء أمور طلاب أرجعوا الأمر إلى أن الامتحانات كانت صعبة، ما أدى إلي رسوب 75% من طلاب الفرقه الأولى بكلية الطب بجامعة سوهاج.

رئيس جامعة سوهاج يرد

ورد الدكتور محسن النعماني، رئيس جامعة سوهاج، على حديث أولياء الأمور بأن الامتحان صعب، بأن هذا ليس صحيحًا؛ فنجح فيه 230 طالبًا منهم 130 حصلوا على تقدير امتياز، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تدخل بشري في التصحيح، والامتحان إلكتروني، وتظهر النتيجة فور انتهاء الطالب منه.

وأشار إلى أن هو للفصل الدراسي الأول وتأتي فرصه كبيره للطلبة في التعويض في الترم الثاني.

لجان أبناء الأكابر السبب

فيما قال أحمد محمد أحد أولياء الأمور، إن عدد الطلاب الذين حصلو على امتياز أكبر دليل أن الامتحان منطقي بدليل أن 130 طالبًا متفوقين، وحصلوا على الدرجة النهائية، مرجعًا سبب رسوب الطلاب إلى لجان ولاد الأكابر في الثانوية العامه التي انتشر فيها الغش وسماعات الأذن وتسريب الامتحانات، ما أدى إلى دخول طلاب كلية الطب لا يعرفون قيمة الطب أو الكلية التي دخل فيها.

وتابع: أن دور أعضاءهيئة التدريس القائمين علي العمليه التعليمية، أن تمنع وصول طبيب بهذا المستوى الضعيف للمجتمع، وهذا ما تنجم عنه الامتحانات، فتبين من هو بحق طالب اجتهد في الثانوية العامة وطالب آخر استخدم وسائل الغش وأخذ مكان غيره بطريقة غير مشروعة.

فتح باب التظلمات

أصدرت جامعة سوهاج بيانًا أوضحت فيه الحقائق، وردت فيه على ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب.

وأشارت الجامعة في بيان، إلى أن طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب ادوا الامتحانات إلكترونيًا في مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، وذلك تماشيًا مع خطة الجامعة نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية، والتي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.

ولفت البيان، إلى أن إدارة الجامعة حرصت علي تطبيق نظام الإمتحان الإلكتروني؛ لضمان المصداقية والنزاهة، ودون تدخل العنصر البشري، حيث أدى 825 طالبًا وطالبة الامتحان بالفرقة الأولى بكلية الطب، إلكترونيًا.

وأكدت الجامعة، أنه لم تكن هناك أي معوقات خلال فترة انعقاد الامتحانات، خاصة أن القاعات الامتحانية مجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن دقة عالية الجودة في تأدية الطلاب لاختباراتهم.

وأشارت إلى فتح باب التظلمات وعرض إجابات الطلاب على لجنة التظلمات، وتم التأكد من أن النتائج صحيحة، موضحًا أن هذه النتائج ليست نهائية وللطالب الحق التقدم لأداء امتحانات الدور الثاني.