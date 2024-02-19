الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالتعاون مع التحالف الوطني.. "تضامن سوهاج" تبدأ في توزيع كراتين رمضان

الاورمان سوهاج
الاورمان سوهاج

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، أنه بالتعاون مع جمعية الأورمان، عضو التحالف الأهلي التنموي، تم البدء في تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024 مع حلول شهر شعبان، وهو ما يساعد في توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان بوقت كافٍ على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في قرى ونجوع محافظة سوهاج تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أكد رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، على الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المعظم، منوهًا أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه منظمات المجتمع المدني من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه من الآن واستعدادًا لشهر رمضان المعظم تم البدء في اختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات، حيث تهدف إلى توفير آلاف الكراتين من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يوما في رمضان. 

وأشار إلى أن الجمعية في خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر التي يتم التوزيع عليها بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام والأسر التي يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوى الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة، حيث تسعى الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

يذكر أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمي خيري بدأته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التي تكفي الأسرة خمسة عشر يومًا بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة.

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