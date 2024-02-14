الأربعاء 14 فبراير 2024
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محافظات

لجنة "الأعلي للجامعات" تشيد بإمكانيات كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بسوهاج

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج مع لجنة من المجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج،  لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، للوقوف على الإمكانات المادية والبشرية اللازمة تمهيدًا لبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

حضر اللقاء الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقًا ورئيس اللجنة، وعضوية كلًا من العقيد محمد خالد شعيب عضو هيئة الرقابة الإدارية، واللواء جودة اسماعيل استاذ بالكلية الفنية العسكرية، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد المشنب عميد كلية العلوم والدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والزراعة والهندسة.  

وأكد “النعماني” أن كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ستقدم إضافة نوعية ومجالات جديدة مطلوبة محليًا وعالميًا في العقود القادمة، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي لربط البحث العلمي بقضايا المجتمع الخارجي، بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالي، وتماشيًا مع استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، كما ستعظم من القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية، ومن جانب آخر ستقدم الكلية مجموعة من التخصصات  الفريدة علي مستوي صعيد مصر، ليكون هدفها دعم منظومة الإقتصاد الوطني والمُشاركة في المشروعات التنموية المختلفة بما يلبي متطلبات التنمية المستدامة، لتخريج  جيل من الشباب قادر على أن يواكب المستجدات العلمية العالمية.

وأشاد الدكتور مختار يوسف،  بما تتضمنه الكلية من مقومات وتجهيزات علي اعلي مستوي، بما يتلائم لأداء العملية التعليمية بأعلى مستوى من الجودة، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي اجرتها اللجنة لمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم، معربًا عن  سعادته بما شاهده من إنجازات علي أرض الجامعة هذا الصرح العريق المعروف بتميزه ومستواه العلمي الراقي بين الجامعات المصرية.

وقال الدكتور حمدي حسانين، إن الهدف من إنشاء الكلية هو دراسة المشكلات البيئية التي تواجه إقليم جنوب الصعيد وإيجاد الحلول المبتكرة لها، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتنميتها وضمان استدامتها من خلال إجراء الدراسات والبحوث المتقدمة، ومساعدة المؤسسات والمصانع في قياس البصمة الكربونية وإصدار شهادات الكربون، الي جانب تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لمجابهة القضايا المتعلقة بإقليم جنوب الصعيد، مضيفًا ان الكلية تمنح درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية، درجة الماجستير في العلوم البيئية، دبلوم الدراسات العليا التخصصية.

حسان النعماني جامعة سوهاج للجامعات الدراسات العليا والبحوث البيئية المجتمع وتنمية البيئة كلية الدراسات العليا والبحث العلمي القيمة المضافة بأعلى مستوى من الجودة

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