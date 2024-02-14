الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحضور وزير التعليم العالى والسفير الهولندى.. رئيس جامعة سوهاج يشارك باحتفالية Elsevier

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في الاحتفالية التي نظمتها دار نشر إلزيفير Elsevier  لبحث سبل التعاون المشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدعم وتطوير مجالات البحث العلمي في مصر، تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا، وعمرو دهب المدير الإقليمي للشركة، الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات.

وخلال اللقاء قدم الدكتور حسان النعماني، الشكر للدكتور أيمن عاشور على مجهوداته المضنية في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي شهدت العديد من الإنجازات المتميزة في مختلف القطاعات، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بدعم وتحديث منظومة التعليم العالي وتطوير البحث العلمي في مصر ورفع الأداء الخدمي ومواكبة التطور المتلاحق الذي يشهده العالم.

وأشاد "النعماني" بما تقدمه شركة السيفير باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال المعلومات وتحليل البيانات وقياس الأداء البحثي، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتحقيق أقصى استفادة من الأبحاث العلمية.

وأضاف "النعماني" أن اللقاء تناول مناقشة اليات التعاون بين وزارة التعليم العالي ودار النشر العالمي (السيفير)، وتوسيع وتعظيم الاستفادة من خلال بنك المعرفة المصري، واستمرار نشر الأبحاث العلمية من خلال دار النشر مع تحمل وزارة التعليم العالي رسوم النشر، ومنح بنك المعرفة حق استخدام والدخول علي المجلات العالمية، وتسهيل الحصول علي الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية دون مقابل مادي، وذلك بهدف إثراء البحث العلمي.

يذكر أن Elsevier هي دار نشر مخصصة لنشر الكتب والدوريات الطبية والعلمية، وهي إحدى دور نشر مجموعة ريد-إلزفير التي يوجد مقرها الرئيسي في أمستردام ولها أفرع في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرهما، وتنشر إلزفير ما يقرب من 250 ألف سنويًا في 200 دورية علمية، ويحتوي أرشيفها على سبعة ملايين مطبوعة، ويصل عدد التنزيلات من موقعها حوالي 240 مليون تنزيل.

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