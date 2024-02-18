الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس جامعة سوهاج يشيد بمنتجات وحدتي الإنتاج الحيوانى والزراعي ودورها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بالدور الرائد الذي تقوم به كلية الزراعة ومساهمتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الإكتفاء الذاتى للمجتمع المحلى وتلبية الاحتياجات الأساسية القومية، من خلال سعيها الدائم لزيادة الإنتاجية وتوفير السلع الغذائية الإستراتيجية وتقديم حلول لقضية الأمن الغذائي، وذلك عن طريق ما تنتجه مزارعها التي تقدر بما يقرب من ٣٠٠ فدان، وما تقدمه من خدمات مجتمعية واستشارات زراعية وإرشادية للمزارعين للنهوض بالقطاع الزراعي.

وأوضح الدكتور خلف همام عميد الكلية، أن الكلية تضم نخبة من الكوادر العلمية المتخصصة التى تقدم أبحاث علمية متميزة ومتطورة تساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وأشجار الفاكهة، وأيضًا توفير مصادر الإنتاج الحيوانى والداجني بجودة عالية وبأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق المحلي، مضيفًا أن إنتاجية الوحدات الزراعية والحيوانية يتم طرحها للبيع بمنافذ البيع داخل مقري الجامعة القديم والجديد وايضا مزدات للبيع، وذلك تخفيفاََ عن كاهل منسوبي الجامعة، ومساعدتهم على تخطي الأزمة الاقتصادية التى يعاني منها دول العالم.

وذكر الدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مزارع الإنتاج الحيوانى تمد المجتمع الجامعي والمحلي بأصناف من الحمام، السمان، الدواجن، وكذلك اللحوم الحمراء من الأغنام والماعز والأبقار المذبوح، هذا بالإضافة إلى ما تنتجه من محاصيل زراعية من قمح وشعير وبرسيم، وخضر وفاكهة تتميز بجودتها، موضحًا أن مبيعات تلك المنتجات حققت خلال الشهور القليلة الماضية إيرادات مالية أكثر من ٩٠٠ ألف جنيه.

وأضاف كلًا من المهندس محمد شعبان مدير مزرعة الكوثر، والمهندس ياسر العبودى مدير مزرعة الكوامل، أن مزارع الجامعة لا يتوقف دورها على الإنتاج فقط، بل تقوم بدور مجتمعي وخدمي يتمثل فى نشر الثقافة الزراعية لطلاب المدارس، وأيضًا تدريب المهندسين الزراعيين، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية عملية لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، فضلًا عن احتضانها لتجارب وأبحاث أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

حسان النعماني مجتمعية واستشارات خدمة المجتمع اللحوم الحمراء إيرادات مالية مزارع الجامعة المهندسين الزراعيين

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