جامعة سوهاج تتعاقد مع شركة لأعمال النظافة لتوفير بيئة صحية ومستدامة لمنتسبيها

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم التعاقد مع شركة نظافة للقيام بأعمال النظافة الشاملة، وذلك من أجل الحفاظ على بيئة صحية نظيفة طبقًا لمتطلبات الجودة والمحافظة علي صحة وسلامة كافة منتسبيها، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين و550 ألف و460 جنيهًا سنويًا، شاملة مستلزمات التشغيل وأدوات النظافة، وذلك لمدة عام.

وشدد رئيس جامعة سوهاج، على أهمية الالتزام بمنظومة النظافة داخل الجامعة بمقريها الجديد والقديم والادارات المركزية والمركز الدولي للمؤتمرات، وتنفيذ كافة بنود العقد للوصول لمنظومة نظافة فعالة ومستدامة، لافتًا إلى أن نظام العمل يتم على ورديتين صباحًا ومساءََ في كافة أنحاء الجامعة عدا المدن الجامعية وردية واحدة، موضحًا أن طبيعة العمل تشمل تنظيف وتلميع الأرضيات والواجهات الزجاجية والمكاتب والمباني والطرقات وغيرها.

بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية لمركز العزيمة بمدينة سوهاج الجديدة

وأعلن "النعماني" عن بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية لمركز العزيمة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تمهيدًا لإدراجه ضمن الافتتاحات الرئاسية خلال الفتره المقبلة، وهو أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة، حيث تم البدء في استقبال المرضى، مجانا وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية.

وأكد أن إنشاء المركز يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الصعيد والإرتقاء بجودة حياة مواطنيه في مختلف المناحي، وخاصة قضايا الإدمان حيث اولي رئيس الجمهورية رعايته للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 – 2028) والتي أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع (12 وزارة معنية)، وجاري الإعداد لإطلاقها، موجهًا خالص الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي علي جهودها المضنية في الملف الخاص بعلاج الإدمان من تقديم الخدمات العلاجية للمرضى وتنفيذ برامج للدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، وبرامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المخدرات، الي جانب تنفيذ حملات لتوعية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

المركز يضم 3 عيادات خارجية لاستقبال المرضى وحجزا داخليا بـ 81 سريرا

وأضاف النعماني ان المركز يضم 3 عيادات خارجية لاستقبال المرضى، وحجزا داخليا لعدد 81 سريرا ومن المقرر أن يستفيد من المركز سنويًا قرابة 5 آلاف مريض إدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي، حيث يتم توفير كافة المستلزمات والخدمات العلاجية وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، وذلك من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

ويقام على مساحة 1112 متر مربع، ومجهز بسعة 81 سريرًا، ويضم مبني إدارى وآخر تأهيلي، ويضم المبنى الإداري دور أرضي و3 أدوار متكررة، وعدد من العيادات وصيدلية، ومسرح وقاعة لكبار الزوار، ومكاتب إدارية، ومبيت ومكاتب للإداريين، أما المبنى التأهيلي يشمل دورًا للأنشطة الرياضية من جمانيزيوم وقاعة ألعاب، وغرفة لورش العمل، مطعم وكافيتريا، وأدوار مبيت للمرضى، خدمات سحب السموم والتأهيل، وورش تدريب مهني لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.، الي جانب أن المركز يقع بجواره ملعب كرة قدم تقع مساحته على 1500 م٢، وحدائق ومساحات خضراء، وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان، وتقديم الدعم والرعاية بعد التعافي لتأهيلهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى، ليكونوا عناصر فعالة وناتجة ومساهمة في خدمة الوطن.

وتبدأ مواعيد العمل بالعيادات من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع.، الي جانب أن المركز يوفر خدمة الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 1602.