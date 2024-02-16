تكريم 7 من المنتسبين لجامعة سوهاج عن مُشاركاتهم في معرض الكتاب

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، 7 من منتسبي الجامعة لمشاركتهم بالنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، تقديرًا لمجهوداتهم الأدبىة والفنية، وذلك بمقر قاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وفي بداية اللقاء، عبر “النعماني” عن سعادته بجهود الطلاب للإثراء الثقافي والمعرفي، وبمستوى الأعمال المقدمة منهم والتي تعكس إدراكهم للقضايا والتحديات التي تواجه مجتمعهم، مؤكدًا أن العقل المصري لا يقتصر على الكتاب الكبار فقط ولكن هناك أيضًا أجيال جديدة تسير على نهجهم في الفكر والإبداع، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح ورفع اسم الجامعة عاليًا في كافة المحافل المحلية والدولية.

جدير بالذكر أن المكرمبن هم كل من كريمة الرفاعي بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والتي شاركت بنشر كتاب بعنوان "الاقتصاد عبر المجتمع الشبكي"، والطالبة خلود عمر قريشي بالفرقة الرابعة بقسم الإعلام كلية الآداب عن كتابها بعنوان "ميزانسين"، والطالبة رحاب الهواري بالفرقة الرابعة بكلية الآداب عن رواية بعنوان "طوق النجاة".

والطالبة ياسمين أبو الفضل عبدالعزيز بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة على نشرها لكتابين "مضاد اكتئاب" و"مر طيف"، والطالبة نوال شريف صدقي تمهيدي ماجستير قسم الفلسفة بكلية الآداب على نشرها لكتابين بعنوان "مارا" و"أميرة المورينجا"، والطالب عبدالرحمن صلاح بالفرقة الثالثة كلية الزراعة على نشرة رواية بعنوان "ميت ترانزيت".

وفي ختام التكربم، أهدى الطلاب نسخ من الكتب الخاصة بهم للدكتور حسان النعماني، معربين عن سعادتهم بهذا التكريم من رئيس الجامعة.