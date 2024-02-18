"طب سوهاج" تنظم دورة تدريبية عن الإنعاش القلبي الرئوي

نظم مركز التدريب الطبي المستمر بكلية الطب البشري، دورة تدريبية عن الإنعاش القلبي والرئوي الأساسي، وذلك بالتعاون مع مشروع “أنقذ حياة” والكلية المصرية لطب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن مشكلة توقف القلب المفاجىء خارج المستشفيات والتعامل معها تشغل حيز كبير من اهتمام الهيئات الطبية والصحية لإمكانية إنقاذ المريض، مؤكدًا حرص الجامعة على عقد الدورات التدريبية التي تعمل على رفع كفاءة الكوادر الطبية من داخل الجامعة وخارجها من أجل تقديم خدمة رعاية طبية متميزة للمرضى.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكلية الطب، إن تلك الدورة تعد إحدى سلسلة الدورات التي سينظمها مركز التدريب الطبي المستمر في هذا المجال حيث حاضر فيها الدكتور أحمد علي إسماعيل مدرس الرعاية المركزه ومدير المركز، والدكتورة مروة علي مدرب الإنعاش القلبي والرئوي بقسم الحالات الحرجة جامعة القاهرة، والدكتور محمد يوسف، والدكتور شريف القضابي المدرسين المساعدين بقسم التخدير والعناية المركزة.

وأوضح الدكتور أحمد علي إسماعيل أن المركز يهدف إلى أن يكون نواة للتدريب الطبي في صعيد مصر، وطبقا لهذا تم عمل بروتوكول تعاون لعقد دورات الإنعاش القلبي الأساسي بالتعاون مع مشروع أنقذ حياة، حيث بلغ عدد الحضور في أول دورتين ٣٣ متدربا من القطاع الطبي من خارج الجامعة، وفي نهاية الدورة يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المركز والكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة ونقابة الأطباء المصرية.

كما صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم التعاقد مع شركة نظافة للقيام بأعمال النظافة الشاملة، وذلك من أجل الحفاظ على بيئة صحية نظيفة طبقا لمتطلبات الجودة والمحافظة على صحة وسلامة كافة منتسبيها، وذلك بقيمة إجمالية بلغت ٧ ملايين و٥٥٠ ألفا و٤٦٠ جنيها سنويا، شاملة مستلزمات التشغيل وأدوات النظافة، وذلك لمدة عام.

وشدد النعماني على أهمية الالتزام بمنظومة النظافة داخل الجامعة بمقريها الجديد والقديم والإدارات المركزية والمركز الدولي للمؤتمرات، وتنفيذ كافة بنود العقد للوصول لمنظومة نظافة فعالة ومستدامة، لافتا إلى أن نظام العمل يتم على ورديتين صباحا ومساء في كافة أنحاء الجامعة عدا المدن الجامعية وردية واحدة، موضحا أن طبيعة العمل تشمل تنظيف وتلميع الأرضيات والواجهات الزجاجية والمكاتب والمباني والطرقات وغيرها.