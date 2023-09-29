رفع كفاءة وحدة الإنعاش القلبي والرئوي بمستشفى سوهاج الجامعي

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أنه تم الانتهاء من صيانة وتجديد وحدة الإنعاش القلبي والرئوي بالمستشفى الجامعي القديم، وذلك من أجل رفع كفاءة الوحدة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى إصابات الطوارئ المترددين عليها.

وأكد "النعماني"، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالقطاع الصحي سواء في البناء أو التطوير أو العلاج، والارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصرى وتحقيق رؤية "مصر 2023"، تنفذ إدارة الجامعة العديد من خطط التطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية داخل المستشفى الجامعي القديم؛ وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية جيدة للمواطنين.

طفرة غير مسبوقة

وأضاف أن المستشفيات الجامعية تشهد طفرة غير مسبوقة في عهده، حيث تم خلال عام واحد زيادة السعة السريرية بالمستشفيات الجامعية بسوهاج من ١٣٠٠ إلى ١٨٠٠ سرير.

وذكر رئيس الجامعة، أن أعمال الصيانة والتجديد تمت في وقت قياسي لأهمية تلك الوحدة في إنقاذ المزيد من الارواح الذين يتعرضون لظروف صحية طارئة تستدعي الإنعاش القلبي والرئوي السريع، وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم لضبط الدورة الدموية والرئوية، حيث تضم وحدة الإنعاش القلبي والرئوي ١٢ سرير، ويتردد عليها العديد من مرضى الطوارئ من المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.