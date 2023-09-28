الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى اجتماع "الأعلى للجامعات" بالعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح النعماني، أنه في بداية الاجتماع وجَّه المجلس برقية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وتكريم أوائل الجامعات المصرية.

وثمَّن المجلس توجيهاته خلال حضور فعاليات جلسة "حكاية وطن" بمشاركة رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق "تحيا مصر"، وتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر دعمًا لمبادرة الابتكار والإبداع في الجامعات بالتعاون مع قطاع الصناعة.

دعم منظومة التعليم العالي

وأضاف النعماني، أن المجلس أشاد بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق الكثير من الإنجازات المتنوعة، وتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المُستدامة في كل القطاعات بالدولة.

كما قدَّم المجلس التهنئة للدكتور ناصر خميس بركات الجيزاوي؛ لتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، والدكتور حمدان ربيع عطية المتولي؛ لتعيينه رئيسًا لجامعة دمياط، والدكتور أشرف محمد أحمد حنيجل؛ لتعيينه رئيسًا لجامعة السويس، والدكتور مصطفى يوسف النجار؛ لتعيينه رئيسًا لجامعة مطروح، والدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز؛ لتعيينه رئيسًا لجامعة جنوب الوادي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الدكتور أيمن عاشور، وجَّه خلال الاجتماع بضرورة استعداد الجامعات لبدء العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وتوفير الاحتياجات اللوجستية، والتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، إلى جانب وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية استعدادًا للعام الجامعي الجديد، كما وجَّه أيضًا بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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حسان النعماني للمجلس الأعلى للجامعات البحث العلمي الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوائل الجامعات المصرية صندوق تحيا مصر تقدمه القيادة السياسية رئيس الجامعة

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