النعماني: ارتفاع عدد أسرة الرعاية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي لـ 76 سريرًا

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تجهيز عناية مركزة متوسطة لقسم الباطنة بطاقة استعابية 5 أسرة وذلك بالمستشفي الجامعي الجديد، ليصيح إجمالي عددها بالعناية 76 سرير، وذلك في إطار الإهتمام الذى توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي، وتنفيذًا لخطة الجامعة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المرضي.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن العمل بمستشفيات سوهاج الجامعية بجري على قدم وساق، وذلك وفق الخطة الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، الي جانب حرصها علي المساهمة فى العديد من المبادرات الرئاسية كمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، 100 مليون صحة، القضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية وغيرها، مضيفًا ان زيادة القوى السريرية للرعاية المركزة بالمستشفي الجامعي الجديد، يسهم في القضاء على قوائم الانتظار للحالات الأكثر احتياجًا للرعاية، مما يساعد في علاجهم بشكل أسرع، موضحًا انه تم توفير القوى البشرية من أطباء وهيئة تمريضية، ومستلزمات التشغيل، الي جانب إتباع معايير مكافحة العدوى والجودة وتطبيقها بشكل يضمن صحة وسلامة المريض.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، أن المستشفي الجامعي الجديد تشهد اقبالًا كثيفًا من المرضي، وذلك عقب صدور قرار الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة بنقل استقبال الطوارئ من المستشفي الجامعي القديم إلى الجديد، ليتم تشغيل المستشفى بكامل طاقته؛ لتقديم خدماتها الطبية على مستوى عالي من الجودة للمرضي من محافظات الصعبد المختلفة.

وأضاف أن المستشفي تضم 15 سرير بعناية تخدير، ١٥ سرير بعناية العصبية، ١٥ سرير بعناية القلب، ١٠ اسرة بعناية الأطفال، ٦ آسرة بعناية الصدرية، بالاضافة الي ٥ اسرة بعناية جراحة المخ والاعصاب، ١٠ آسرة بالعناية المتوسطة والإصابات.