رفع درجات الاستعداد وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بمياه سوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن غرفة عمليات الأزمات والطوارئ وفرق المتابعة الميدانية والمناوبات تعمل على مدار الساعة لمتابعة سوء الأحوال الجوية والسقوط الطفيف للامطار والتي تعرضت لها محافظة سوهاج مساء اليوم هذا بالإضافة إلى جاهزية أكثر من 250 معدة للتعامل السريع مع أى تجمع لمياه الأمطار بمختلف مراكز المحافظة.



وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أنه يتم تلاقى شكاوى المواطنين من خلال الرقم 125 من أى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.

فيما عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والأفرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة خطط التشغيل والصيانة لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى هذا بالاضافة الى نتائج تطبيق سياسات الحوكمة والترشيد والتى تشمل تغيير العدادات العاطلة والوصلات الخلسة وتقليل الفاقد وزيادة نسب التحصيل صرح بذلك.

أضاف رئيس مجلس الإدارة أن الاجتماع تناول تقييم لجان محاكاة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وخطط متابعة فرق المناوبات والتى تستهدف متابعة كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وذلك لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.



وأوضحت إنجى جمال مدير ادارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنه على هامش الاجتماع تم تكريم اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون التفتيش والرقابة والمتابعة والموارد البشرية والمهندس ابو ضيف محمد احمد جبر مساعد رئيس مجلس الإدارة لبرامج التعاون الدولى، والمهندس اشرف على عبد الرحمن مساعد رئيس مجلس الادارة للشئون الفنية لمجهوداتهم فى تحقيق اهداف الشركة، وكذلك تكريم العاملين بالمحطات الحاصلة على الشهادة الفنية المستدامة tsm والتى تتمثل فى محطات رفع صرف صحى حموده والشيخ رحومة ونزالى داوود والصفيحة وحاجر مشطا وشبكاتها وكذلك مهندسى وحدة تنفيذ مشروعات البنك الدولى لدورهم فى تنفيذ جميع المشروعات وكذلك تكريم مهندسى نظم وتكنولوجيا المعلومات لدورهم فى التصدى للهجمات السيبرانية، وتكريم العاملين بادارة العلاقات العامة والتوعية والخط الساخن لادائهم المتميز بتقييم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

هذا بالإضافة إلى تكريم العاملين المحالين لسن التقاعد وذلك تقديرًا من الشركة لأبنائها العاملين الذين بلغوا السن القانونية لعطائهم المتميز خلال فترة عملهم وذلك فى لفتة تقديرية وعرفانا بالجهود المتفانية التي قدمها العمال خلال العام ودورهم البارز في دفع مسيرة البناء والتطوير وتشجيعًا للأيدى المعطاءة التي ساهمت بكل إخلاص وتميز في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة سوهاج.