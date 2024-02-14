مياه سوهاج تناقش خطط التشغيل والصيانة لجميع المحطات ونتائج تطبيق سياسات الحوكمة والترشيد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والأفرع والمديرى العموم، لمناقشة خطط التشغيل والصيانة لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، بالاضافة إلى نتائج تطبيق سياسات الحوكمة والترشيد والتى تشمل تغيير العدادات العاطلة والوصلات الخلسة وتقليل الفاقد وزيادة نسب التحصيل.

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الاجتماع تناول تقييم لجان محاكاة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وخطط متابعة فرق المناوبات والتى تستهدف متابعة كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة لضمان التشغيل الامثل على مدار 24 ساعة، وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.



وأوضحت إنجى جمال مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنه تم تكريم اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون التفتيش والرقابة والمتابعة والموارد البشرية، المهندس أبو ضيف محمد أحمد جبر مساعد رئيس مجلس الإدارة لبرامج التعاون الدولى، المهندس أشرف على عبد الرحمن مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية لمجهوداتهم فى تحقيق أهداف الشركة، كذلك تكريم العاملين بالمحطات الحاصلة على الشهادة الفنية المستدامة tsm والتى تتمثل فى محطات رفع صرف صحى حموده والشيخ رحومة ونزالى داوود والصفيحة وحاجر مشطا وشبكاتها، كذلك مهندسى وحدة تنفيذ مشروعات البنك الدولى لدورهم فى تنفيذ جميع المشروعات، وتكريم مهندسى نظم وتكنولوجيا المعلومات لدورهم فى التصدى للهجمات السيبرانية وتكريم العاملين بادارة العلاقات العامة والتوعية والخط الساخن لادائهم المتميز بتقييم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.