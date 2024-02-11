الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النعماني يستكمل زراعة أشجار الزينة والمثمرة بمقر جامعة سوهاج الجديد

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في استكمال زارعة 1000 متر نجيل وأشجار الزينة والمثمرة بمقر الجامعة الجديد، وذلك بحضور كلًا من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.

وأوضح الدكتور حسان النعماني ان الجامعة قامت بإعداد وتنفيذ خطة واضحة لتشجير الجامعة، وذلك تنفيذًا لمبادرة 100 مليون شجرة، التي أطلقها الرئيس السيسي والتي ليست مجرد مبادرة لزراعة الأشجار للاستفادة من المظهر الجمالى، وأنما لها أثر بيئى وعالمى واقتصادى، مؤكدًا علي ضرورة التوعية من أجل ترشيد الإستهلاك واستغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، يما يضمن لنا وللأجيال القادمة حياة صحية آمنة.

وقال الدكتور خالد عمران ان الجامعة تحرص علي زيادة المساحات الخضراء  وذلك تأكيدًا على الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، موضحًا انه تم استكمال وتجهيز وزراعة 500 متر نجيل سابق التجهيز، بعد عمل إحلال بالتربة والرمل الصالحة للزراعة بـ2 حوض، وذلك أمام مبنى كلية التربية بمقر الجامعة الجديد.

وأضاف الدكتور ياسر عبد الفتاح انه تم زراعة 275 أشجار زينة قابلة للقص والتشكيل  بالمسطحات أمام مبنى كلية الهندسة، وذلك بالتعاون بين إدارة الحدائق والمعسكر الطلابى للكلية.

 

حسان النعماني استكمال زارعة رئيس الجامعة أشرف القاضي لزراعة الأشجار استغلال الطاقة النظيفة المساحات الخضراء التنمية المستدامة

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