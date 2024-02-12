الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجهاز التنظيمي لمياه الشرب يبحث جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب مسئولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك،وذلك لعرض موقف مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج.


واوضح رئيس مياه سوهاج الوضع الراهن لخدمات مياه الشرب والتى تتمثل فى إنتاج 920 الف متر مكعب يوم لتصبح نسبة تغطية خدمات مياه الشرب 100% ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه 160 لتر فرد لكل يوم كما تم استعراض الوضع الراهن لخدمات الصرف الصحى، وأنه يتم خدمة 1.7 مليون نسمة بنسبة 31% من سكان المحافظة هذا بالاضافة إلى عرض موقف معدات الشركة وسبل مراقبة جودة مياه الشرب وخطط التشغيل والصيانة وتامين بيئة العمل وموقف التحول الرقمى ومشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.


واشار رئيس مياه سوهاج ان مسئولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك فى زيارة لمدة اسبوع لتفقد جميع  محطات مياه الشرب السطحية المرشحة ومحطات مياه الشرب الارتوازي  ومحطات رفع الصرف الصحي وذلك لمراجعة تشغيل تلك المرافق ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى.


واكد رئيس مياه سوهاج ان تقرير مراجعة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك من اهم التقارير التى تستفيد منها الشركة فى تطوير الاداء وتحسين أساليب إدارة العمل بما يساهم بشكل كبير فى تحقيق رضا المواطنين.

فيما اعادة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها بعد انتهاء فترة السدة الشتوية والتي استمرت فى الفترة من 9 يناير الماضى حتى 7 فبراير الجارى.

 

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انه تم سد عجز المياه خلال تلك الفترة بتشغيل محطات المياه الارتوازية والدفع بسيارات مياه للمناطق التى تضعف او تنقطع عنها المياه وأنه تم اجراء أعمال الاحلال والتجديد لعدد 28 محطة مياه نقالى بالمجهودات الذاتية خلال تلك الفترة والتى شملت تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتامين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.

حياة كريمه معدات الشركة متوسط نصيب المبادرة الرئاسية رئيس مياه سوهاج حماية المستهلك المرشحة ومحطات لمراجعة تشغيل مدى توافر الجهاز التنظيمى

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