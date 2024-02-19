رئيس جامعة سوهاج يتأكد من جودة الأطعمة المقدمة بكافتيريا الجامعة

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لكافتيريا الحرم الجامعي، لمتابعة ما يقدم للطلاب من أطعمة ومشروبات ساخنة ووجبات سريعة وغيرها من المنتجات الغذائية، وذلك للتأكد من توافر معايير الصحة وجودة وصلاحية المواد الغذائية المقدمة للطلاب والسلامة المهنية للعاملين بها، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس، والدكتور خالد عمران، نواب رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة.

وخلال الجولة أكد النعماني، أن إدارة الجامعة تحرص على إجراء زيارات تفقدية للكافتيريات بصورة دورية، للمراقبة المستمرة لجودة الطعام المقدم للطلاب؛ للتأكد من سلامته من خلال لجان متخصصة، وذلك حرصًا منها على سلامة وصحة كل منسوبيها، إلى جانب مراقبة بيان الأسعار ومطابقتها السعر المعلن، للتأكد من عدم استغلال للطلاب، مشددًا على التزام كل العاملين بتلك الكافتيريات بارتداء قفازات اليد، ووجود شهادات صحية، والالتزام بكل معايير سلامة الغذاء، بدءًا من التخزين الصحيح حتى تقديمه للطلاب، وكل الموجودين بالحرم الجامعى.

وخلال الجولة التقى رئيس الجامعة، عددا من الطلاب لمعرفة آرائهم حول جودة الوجبات الغذائية والأسعار، والتأكد من عدم زيادتها، ومدى رضائهم عن الوجبات ومقترحاتهم فى تطوير الخدمات المقدمة.