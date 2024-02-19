الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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النعماني: 1500 جنيه مكافأة لجميع العاملين بجامعة سوهاج بمناسبة الشهر الكريم

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن  صرف مكافأة 1500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وكلياتها ومعاهدها وإداراتها والمستشفيات الجامعية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، تقديرًا ودعمًا لمجهوداتهم في سبيل تطوير العملية التعليمية والعملية الخدمية بالجامعة.

وأكد “النعماني” علي إلتزام الجامعة بدعم جميع منتسبيها الي جانب حرصها علي تخفيف الأعباء الإقتصادية وتخفيف والضغوط المعيشية عن كاهلهم  فى مثل هذه المناسبات، موجهًا التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بتلك المناسبة العطرة، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبات على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

جدير بالذكر أن المكافاة تشمل كافة العمال والعمالة المؤقتة والتربية العسكرية وموظفي الأستعانه والكادر الطبي بالمستشفيات الجامعية والإدارة الطبية، والمنتدبين الي الجامعة

حسان النعماني صرف مكافات تطوير العملية التعليمية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية تخفيف الأعباء الاقتصادية الضغوط المعيشية

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