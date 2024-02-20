رئيس جامعة سوهاج يجري عملية جراحية لطفلة مصابة بشلل ولادي

أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، والفريق الطبي المصاحب له بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكرسكوبية بكلية الطب، عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر11 عاما، مصابة بحالة شلل ولادي، مع إصابة بالضفيرة العصبية، وأدت إلى التأثيرعلى حركة الكتف الأيمن مع عدم القدرة على رفع الكتف لأعلى أو لفه إلى الخارج.

وأوضح النعماني، أنه خلال العملية تم اجراء تدخل جراحي لتطويل العضلات الأماميه الدوارة للكتف، ثم إجراء استكشاف للأوتار والأعصاب والشرايين في منطقه الابط ونقل الأوتار في تلك المنطقه، وذلك بهدف المساعدة علي رفع الكتف والطرف العلوي الأيمن وتحريكه ولفه في جميع الاتجاهات، مضيفًا انه تم إجراء العملية بنجاح، والطفل بحالة صحية جيدة.

وقال الدكتور ياسر عثمان مدير وحدّة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، والدكتور محمد شحاته بقسم العظام والدكتور حسام الدين حسن مدرس مساعد بقسم التخدير،أن العملية استغرقت ٣ ساعات متواصلة، وسوف تحتاج الحالة الي متابعه دقيقة وعلاج طبيعي لأكثر من عام، وتعد العملية ضمن سلسلة الجراحات الدقيقة والصعبة، وذات المهارة العالية التي يتم إجراءها في وحده جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية كليه طب سوهاج.

وقدم والدي الطفلة خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني والفريق الطبي على مجهودهم في إجراء هذه العملية الدقيقة، معربين عن سعادتهم بنجاحها.