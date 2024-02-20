تخصيص مليوني و700 ألف جنيه لتجهيز معامل كلية صيدلة سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليون و700 ألف جنيه لتجهيز معامل كلية الصيدلة، في إطار حرص الجامعة على تجهيز الكليات العلمية بأحدث الأجهزة والتقنيات طبقًا للمواصفات العالمية، لتأهيل الكوادر الطلابية لسوق العمل، ودعمهم لتطبيق الدراسة النظرية عمليًا؛ مما يساعدهم على فهم وتطبيق المفاهيم الأساسية في المجالات التي يدرسونها.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تجهيز المعامل والمختبرات وتمثل عنصرًا هامًا وأساسيًا في نجاح العملية التعليمية في أية مؤسسة تعليمية، لذلك فقد أولت الجامعة أهمية بالغة من خلال التأسيس المتكامل للمعامل بنوعية أجهزة حديثة ومتطورة وتؤسس أبنائنا الطلاب لمستقبل مهني، موضحًا دور وأهمية كليات الصيدلة في تطوير صناعة الأدوية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث يتعامل الطالب خلال الدراسة مع تجهيزات وآلات معملية متطورة، من أجل إعداد صيدلي مدرب قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا.

وأضاف الدكتور علام عبد المنعم عميد الكلية أنه تجهيز المعامل الخاصة بالكلية بأجهزة كمبيوتر وأجهزة ميكروسكوب وغيرها من الأجهزة المتطورة، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة ومجهزة بالتقنيات الحديثة لضمان تجربة تعليمية ممتازة وفعّالة، من شأنها تعزيز مهارات الطلاب وفهمهم، وتمكينهم من التطبيق العلمي والعملي للمواد الدراسية، مما يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل والمنافسة بقوة على المستويين المحلي والدولي.

وأعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن صرف مكافأة قدرها ١٥٠٠ جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإداراتها والمستشفيات الجامعية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، تقديرًا ودعمًا لمجهوداتهم في سبيل تطوير العملية التعليمية والخدمية بالجامعة، وفقًا لتوجيهات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد النعماني على التزام الجامعة بدعم جميع منتسبيها إلى جانب حرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية وتخفيف الضغوط المعيشية عن كاهلهم في مثل هذه المناسبات، موجها التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بتلك المناسبة العطرة، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبات على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

يذكر أن المكافأة تشمل كافة العمال والعمالة المؤقتة والتربية العسكرية وموظفي الاستعانة والكادر الطبي بالمستشفيات الجامعية والإدارة الطبية، والمنتدبين إلى الجامعة.