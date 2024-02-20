الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة سوهاج": نستهدف أكبر عدد من العاملين بمختلف الإدارات لتعزيز ثقافة الحوكمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، إن فعاليات جلسات التوعية وتعزيز ثقافة  الحوكمة مستمرة خلال أسبوع الحوكمة الذي تنظمه مديرية الصحة بسوهاج تزامنًا مع أسبوع الحوكمة الذي يعقد بوزارة الصحة والسكان. 

 جهود الدولة في تعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري لها 

و أكد أن هذه الفعاليات تأتي اتساقا مع رؤية مصر 2030، كما يأتي أيضا في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة والسكان والمديريات التابعة لها وتعزيز دور التقسيم التنظيمي والمراجعة.

كما ترأس وكيل وزارة الصحة بسوهاج الإجتماع الدوري  لمجلس أمناء مستشفى سوهاج العام وذلك بحضور السيد اللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة، والسيد النائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب وعضو مجلس الأمناء، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام  والمهندس علي عبدالستار مدير المشروعات بوزارة الصحة ولفيف من أعضاء المجلس.
و أوضح الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، أنه تم مناقشة أجندة الاجتماع كاملة وعرض ما جاء بها والتوصيات التي اتخذها اعضاء المجلس.

 تفقد سير العمل 

و في سياق متصل قام وكيل صحة سوهاج بتفقد سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على المستشفى كما تأكد "أبوهاشم " من انضباط الفريق الطبي والفني والإداري 
بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات وسير العمل بالأقسام المختلفة كما تفقد وكيل صحة سوهاج أعمال التطوير الجارية بالمستشفى للتأكد من مدي انجاز العمل بها وفق الجدول الزمني المقرر لها 
مشددًا علي ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال وتذليل كافة العقبات.
جدير بالذكر أن مستشفي سوهاج العام تعد من مستشفيات المحافظة الهامة والتي يتردد عليها آلاف المرضي شهريا وتقدم خدماتها في جميع التخصصات الطبية.

وزارة الصحة وتعزيز ثقافة جلسات التوعية الصحة بسوهاج جهود الدولة التنظيمي الجديد لوزارة

مواد متعلقة

وكيل صحة سوهاج يستقبل نقيب أطباء المحافظة ووفدًا من النقابة

الأكثر قراءة

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب