وكيل "صحة سوهاج": نستهدف أكبر عدد من العاملين بمختلف الإدارات لتعزيز ثقافة الحوكمة

قال الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، إن فعاليات جلسات التوعية وتعزيز ثقافة الحوكمة مستمرة خلال أسبوع الحوكمة الذي تنظمه مديرية الصحة بسوهاج تزامنًا مع أسبوع الحوكمة الذي يعقد بوزارة الصحة والسكان.

جهود الدولة في تعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري لها

و أكد أن هذه الفعاليات تأتي اتساقا مع رؤية مصر 2030، كما يأتي أيضا في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة والسكان والمديريات التابعة لها وتعزيز دور التقسيم التنظيمي والمراجعة.

كما ترأس وكيل وزارة الصحة بسوهاج الإجتماع الدوري لمجلس أمناء مستشفى سوهاج العام وذلك بحضور السيد اللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة، والسيد النائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب وعضو مجلس الأمناء، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام والمهندس علي عبدالستار مدير المشروعات بوزارة الصحة ولفيف من أعضاء المجلس.

و أوضح الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، أنه تم مناقشة أجندة الاجتماع كاملة وعرض ما جاء بها والتوصيات التي اتخذها اعضاء المجلس.

تفقد سير العمل

و في سياق متصل قام وكيل صحة سوهاج بتفقد سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على المستشفى كما تأكد "أبوهاشم " من انضباط الفريق الطبي والفني والإداري

بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات وسير العمل بالأقسام المختلفة كما تفقد وكيل صحة سوهاج أعمال التطوير الجارية بالمستشفى للتأكد من مدي انجاز العمل بها وفق الجدول الزمني المقرر لها

مشددًا علي ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال وتذليل كافة العقبات.

جدير بالذكر أن مستشفي سوهاج العام تعد من مستشفيات المحافظة الهامة والتي يتردد عليها آلاف المرضي شهريا وتقدم خدماتها في جميع التخصصات الطبية.