وكيل صحة سوهاج يستقبل نقيب أطباء المحافظة ووفدًا من النقابة

استقبل الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة، بمكتبه وفدا من نقابة الأطباء يتقدمه الدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج وضم كلا من دكتور مجدي هنري أمين عام النقابة والدكتورمحمد عبدالعزيز، والدكتورمحمد حسني أعضاء نقابة الأطباء بسوهاج، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين، حيث إن مديرية الصحة بسوهاج تثمن دور نقابة الأطباء في خدمة أطباء المحافظة ورعاية مصالحهم، منوهًا أننا نعمل جنبًا الى جنب للصالح العام.



كما أشار دكتور أحمد فوزي، أن النقابة تقوم بتدريب الأطباء حديثي التخرج على فنون الإدارة بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج بصورة مستمرة ليكونوا قادرين على فهم ودراية الشئون الإدارية المختلفة، وكذلك تدريبهم فنيًا وعمليًا ليكونوا قادرين علي تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بجودة ومهارة.



وثمن وكيل وزارة الصحة، دورالنقابة الفعال والمحوري تجاه الزملاء الأطباء بالمحافظة، وخلال اللقاء بحث وكيل وزارة الصحة أوجه التعاون المشترك بين مديرية الصحة بسوهاج والنقابة للإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتي تشهد تطورا كبيرا من حيث تطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية.. لافتًا إلي أن كل هذه الجهود تعود علي المواطن السوهاجي والخدمة الطبية المقدمة له.