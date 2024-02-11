الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برنامج تدريبى لرفع الكفاءة المهنية لمعلمات الدمج برياض الأطفال فى سوهاج

ياسر محمود
ياسر محمود

في إطار خطة الدولة ووزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التربوية والتعليمية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس سوهاج، ينظم توجيه رياض الأطفال وإدارة التربية الخاصة بديوان مديريه التربية والتعليم بسوهاج البرنامج التدريبي المكثف لرفع الكفاءة المهنية لمعلمات الدمج بمرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع هيئة "يونيسف".

وأكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن البرنامج يهدف إلى توفير بيئة تعليمية متميزة لطلاب الدمج تمكنهم من سرعة التفاعل مع أقرانهم من الطلاب، للاستفادة من طاقتهم وإمكانياتهم، ليصبحوا أعضاءً فاعلين بمجتمعهم في المستقبل.
 

وأشار إلى أن التنمية المهنية لمعلمات الدمج في مرحلة رياض الأطفال تعد مدخلًا أساسيًا من مدخلات العملية التربوية بهدف تزويدهم بالاحتياجات اللازمة، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.


من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء التنجي، موجه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب ٢٥٠ معلمة بقاعات رياض الأطفال على استخدام المصادر والوسائل التعليمية الحديثة المقدمة من هيئة "يونيسف" لتمكين أطفال الدمج من ذوي الاحتياجات لسرعة التكييف مع أقرانهم من الطلاب والاستجابة السريعة للتعلم الذاتي بمساعدة المعلمات. 

وأشارت الأستاذة سهام الحكيم، مدير إدارة التربية الخاصة بديوان المديرية، إلى أن التدريب يتم من خلال ٣٠ مدربًا معتمدًا من هيئة "يونيسف" على أحدث النظم التعليمية الخاصة بطلاب الدمج لتدريب معلمات رياض الأطفال في ٥٧ مدرسة على مستوى المحافظة.

كما تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، انتظام الدراسة بمدارس المحافظة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، وذلك من أجل الاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وفقًا لخطة المديرية، مع التأكيد على تسليم الكتاب المدرسي للطلاب والالتزام بالقواعد المنظمة لسير العملية التعليمية داخل الفصول.

وشملت جولة وكيل الوزارة لمتابعة سير العملية التعليمية مدارس: ملحقات المعلمات الابتدائية، وطارق بن زياد الابتدائية، والدكتور النبوي المهندس الإعدادية بإدارة سوهاج التعليمية.


وشدد وكيل الوزارة، خلال جولاته التفقدية لمتابعة انتظام الدراسة، على ضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة وتطبيق الإجراءات الصحية، حرصًا على صحة الطلاب وسلامتهم، والالتزام كذلك بالزي المدرسي الموحد للظهور بالمظهر اللائق في جميع المدارس.

وأكد تفعيل دور المتابعة واستمرارها لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة بجميع المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني، حرصًا على تقديم خدمة تعليمية متميزة بجميع المؤسسات التعليمية بسوهاج بما يصب في مصلحة أبنائنا الطلاب.

خطة الدولة وزارة التربي المنظومة التربوية ذوى الاحتياجات الخاصة محافظة سوهاج هيئة اليونيسيف

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