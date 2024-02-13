الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أزهرية سوهاج تواصل تلقى الطعون على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ارشيفية
ارشيفية

تواصل منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، تلقي طلبات الطعون على نتائج الفصل الدراسي الأول بالشهادتين الابتدائية والإعدادية، والتي بدأت من يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير الجاري، وتستمر في تلقي طلبات الطعون حتى الإثنين الموافق 26 من شهر فبراير 2024م.

ومن جانبه، قال فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية تقرر تلقي الطعون بعد استيفاء طلب مراجعة أوراق الإجابة، وسداد الرسوم المقررة بالخزينة، وتسلم الطلبات بمقر كنترول الشهادة الإعدادية بمعهد علي بن أبي طالب الإعدادي الثانوي النموذجي من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الساعة الثالثة عصرا، أما طعون الشهادة الابتدائية في مقر كنترول الشهادة الإبتدائية بمعهد العارف الإبتدائية بميدان الملك سيتى الأول.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات انطلاق البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد لمديري الإدارات التعليمية ووكلائهم بمناطق سوهاج وأسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر وقنا والأقصر، الذي تنظمه إدارة التدريب ببيت شباب الأزهر بسوهاج في الفترة من 3 إلى 15 فبراير 2024م.

وكانت إدارة التدريب برئاسة الدكتور موهوب عيسى قد اختتمت  الخميس الماضي فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج التدريبي، الذي ينظمه الأزهر الشريف تماشيًا مع اتجاه الدولة المصرية واتباع تعاليم ديننا الحنيف انطلاقا من دور الأزهر الشريف وحرصه على مكافحة الفساد في جميع مستويات الإدارة.

العناية الإلهية تنقذ عاملا إثر اصطدم دراجة نارية وأتوبيس في سوهاج

كما تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، سير العملية التعليمية بمعهد علي بن أبي طالب الإعدادي الثانوي النموذجي للبنين، عقب إنطلاق فعاليات الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير الجاري، بحضور الشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج.

وحرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، على تفقد تدريبات الترقي للمعلمين وكذلك تدريبات مكافحة الفساد لمديري الإدارات ووكلائها بمناطق جنوب الصعيد التي تنظمها إدارة التدريب برئاسة الدكتور موهوب عيسى بمركز شباب الأزهر بسوهاج.

وشهد فضيلة الدكتور أحمد حمادي طابور الصباح بالمعهد، وألقى كلمة لطلاب المعهد هنأهم ببداية الفصل الدراسي الثاني وحثهم على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم.

وقام رئيس أزهر سوهاج بتفقد الفصول الدراسية ومتابعة سير المعلمين في المناهج الدراسية وأكد فضيلته على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب.

منطقة سوهاج الازهرية لدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لقي طلبات الطعون نتائج الفصل الدراسي الأول لشهادتين الابتدائية والإعدادية

مواد متعلقة

العناية الإلهية تنقذ عاملا إثر اصطدم دراجة نارية وأتوبيس في سوهاج

محافظ سوهاج يبحث آليات توفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية

24 طالبًا وطالبة بسوهاج يشاركون في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم

برنامج تدريبى لرفع الكفاءة المهنية لمعلمات الدمج برياض الأطفال فى سوهاج

وكيل تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

53 ندوة علمية حول "المال الحرام وآثاره" بمساجد سوهاج

"أخميم الجديدة والشباب والرياضة" بسوهاج يختتمان إجازة نصف العام في كرة القدم الخماسية

جلسة صلح تنهي الخلاف بين أبناء العمومة من " آل محمد " بمركز البلينا

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

"تشابه الأسماء" ينهي حياة "عريس الدقهلية" على يد عمه.. والشقيق يثأر بعد ساعتين

عاجل.. نكشف موعد تجديد ثلاثى الأهلى وتعديل عقدى الشناوى وعبدالمنعم

"مالك بينا يا فاضى".. الفنان محمود عامر لـ"الدستور": لست أول من يتزوج فتاة "أصغر منه"

مصر وتركيا.. تطلعات لزيادة حجم العلاقات الاقتصادية إلى 20 مليار دولار

اجتماع رباعى بالقاهرة اليوم لبحث التهدئة فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدي والاحتباس الحراري!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟