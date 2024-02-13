أزهرية سوهاج تواصل تلقى الطعون على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تواصل منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، تلقي طلبات الطعون على نتائج الفصل الدراسي الأول بالشهادتين الابتدائية والإعدادية، والتي بدأت من يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير الجاري، وتستمر في تلقي طلبات الطعون حتى الإثنين الموافق 26 من شهر فبراير 2024م.

ومن جانبه، قال فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية تقرر تلقي الطعون بعد استيفاء طلب مراجعة أوراق الإجابة، وسداد الرسوم المقررة بالخزينة، وتسلم الطلبات بمقر كنترول الشهادة الإعدادية بمعهد علي بن أبي طالب الإعدادي الثانوي النموذجي من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الساعة الثالثة عصرا، أما طعون الشهادة الابتدائية في مقر كنترول الشهادة الإبتدائية بمعهد العارف الإبتدائية بميدان الملك سيتى الأول.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات انطلاق البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد لمديري الإدارات التعليمية ووكلائهم بمناطق سوهاج وأسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر وقنا والأقصر، الذي تنظمه إدارة التدريب ببيت شباب الأزهر بسوهاج في الفترة من 3 إلى 15 فبراير 2024م.

وكانت إدارة التدريب برئاسة الدكتور موهوب عيسى قد اختتمت الخميس الماضي فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج التدريبي، الذي ينظمه الأزهر الشريف تماشيًا مع اتجاه الدولة المصرية واتباع تعاليم ديننا الحنيف انطلاقا من دور الأزهر الشريف وحرصه على مكافحة الفساد في جميع مستويات الإدارة.

كما تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، سير العملية التعليمية بمعهد علي بن أبي طالب الإعدادي الثانوي النموذجي للبنين، عقب إنطلاق فعاليات الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير الجاري، بحضور الشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج.

وحرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، على تفقد تدريبات الترقي للمعلمين وكذلك تدريبات مكافحة الفساد لمديري الإدارات ووكلائها بمناطق جنوب الصعيد التي تنظمها إدارة التدريب برئاسة الدكتور موهوب عيسى بمركز شباب الأزهر بسوهاج.

وشهد فضيلة الدكتور أحمد حمادي طابور الصباح بالمعهد، وألقى كلمة لطلاب المعهد هنأهم ببداية الفصل الدراسي الثاني وحثهم على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم.

وقام رئيس أزهر سوهاج بتفقد الفصول الدراسية ومتابعة سير المعلمين في المناهج الدراسية وأكد فضيلته على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب.