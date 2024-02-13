الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العناية الإلهية تنقذ عاملا إثر اصطدم دراجة نارية وأتوبيس في سوهاج

دراجة نارية
دراجة نارية

أصيب عامل يبلغ من العمر 40 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة بخارية كان يستقلها بأتوبيس عام تابع لشركة نقل خاصة، بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

 تفاصيل الواقعة

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات، يفيد بوصول بلاغ بأنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "محمود. ع. ا. ع" 40 عامًا عامل  ويقيم دائرة المركز، اختل مقود الدراجة مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بأتوبيس تابع لشركة  خاصة ' قيادة 'حمدي ش م ع' 38 عامًا، سائق ومقيم دائرة المركز.

أسفر عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية، وجري نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وبسؤالهما أفادا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية.

دراجة بخارية اللواء محمد عبدالمنعم شرباش الحادث انقلاب سيارة قائد الدراجة

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