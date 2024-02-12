الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

24 طالبًا وطالبة بسوهاج يشاركون في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

سافر وفد طلابي من أبناء محافظة سوهاج مكون من 24 طالبًا وطالبة للمشاركة في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم سنويًا.
 

ووجه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج الشكر للطلاب والطالبات الفائزين على مستوى المحافظة في تصفيات مسابقة القرآن الكريم، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد للحصول على مراكز متقدمة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية وتمثيل محافظة سوهاج بالشكل اللائق بها.


جاء ذلك خلال رسالته لهم والتي نقلها لهم نيابة عنه سليمان بخيت، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج  وماهر عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، خلال توديعهما للطلاب والطالبات المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية والتي تنظمها الوزارة سنويًا، وتشارك خلالها مديرية التربية والتعليم بسوهاج بعدد ٢٤ طالبًا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية في جميع مستويات المسابقة.


يذكر أن سوهاج لها الريادة في مسابقة القرآن الكريم، ويحصد طلابها المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المستويات الثلاثة.

رفض الطعون وتأييد سجن المتهمين فى "حادث قطارى طهطا"

على الجانب الآخر، وفي إطار خطة الدولة ووزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التربوية والتعليمية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس سوهاج، ينظم توجيه رياض الأطفال وإدارة التربية الخاصة بديوان مديريه التربية والتعليم بسوهاج البرنامج التدريبي المكثف لرفع الكفاءة المهنية لمعلمات الدمج بمرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع هيئة "يونيسف".

وأكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن البرنامج يهدف إلى توفير بيئة تعليمية متميزة لطلاب الدمج تمكنهم من سرعة التفاعل مع أقرانهم من الطلاب، للاستفادة من طاقتهم وإمكانياتهم، ليصبحوا أعضاءً فاعلين بمجتمعهم في المستقبل.

وأشار إلى أن التنمية المهنية لمعلمات الدمج في مرحلة رياض الأطفال تعد مدخلًا أساسيًا من مدخلات العملية التربوية بهدف تزويدهم بالاحتياجات اللازمة، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.


من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء التنجي، موجه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب ٢٥٠ معلمة بقاعات رياض الأطفال على استخدام المصادر والوسائل التعليمية الحديثة المقدمة من هيئة "يونيسف" لتمكين أطفال الدمج من ذوي الاحتياجات لسرعة التكييف مع أقرانهم من الطلاب والاستجابة السريعة للتعلم الذاتي بمساعدة المعلمات.

أبناء محافظة سوهاج التصفيات النهائية مسابقة القرآن الكريم مستوى الجمهورية زارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

فتحت بطنها بسكين لولادة جنينها.. ملابسات العثور على جثتي أم وطفلها في بدر

ضبط صاحب شركة مقاولات امتنع عن سداد 12 مليون جنيه

قرار نهائى لكولر يصدم محمود متولى.. وحسم مصير كريستو من رحلة الجزائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال