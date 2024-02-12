رفض الطعون وتأييد سجن المتهمين فى "حادث قطارى طهطا"

وافقت محكمة النقض، اليوم الإثنين، على قبول طعون 7 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث قطاري طهطا" بمحافظة سوهاج شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الأحكام الصادرة.

وكانت قد عاقبت محكمة جنايات سوهاج مساعد القطار الإسبانى 2011، وقائد القطار بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامهما بدفع تعويض قدره 28 مليونًا و942 ألفًا و495 جنيهًا عن التلفيات لهيئة السكة الحديد، وبمعاقبة القائد الثاني للقطار 157 المميز بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، ومعاقبة مشرف بنفس القطار بالحبس لمدة سنتين، ومعاقبة مراقب فني بالمراقبة المركزية بأسيوط بالسجن لمدة 5 سنوات.

ووجهت لهم النيابة تهمة الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.

ونص أمر الإحالة على أن المتهم الأول خالف أوامر تشغيله كمساعد لقائد القطار الإسبانى رقم 2011 والمنوط به الانتباه لخط السير ودلالات السيمافورات واستخدام مكابح الطوارئ المخصصة له عند الضرورة، وذلك بأن قاد القطار متجاوزا السرعات المقررة دون مقتضى، وعدم تشغيله جهاز التحكم الآلى "A.t.C" المزود به ذلك القطار، والمتهم الثانى كذلك لعدم تشغيله له حال تسلم الأخير القطار كقائد له من محطة الأقصر، فأفقده منفعته وهى إيقاف القطار آليا، ومكن الأخير المتهم الأول من قيادة القطار بالمخالفة للوائح والتعليمات، وعدم الرد على الاتصالات اللاسلكية الواردة إليهما من غرفة المراقبة المركزية.