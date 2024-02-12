اليوم.. نظر طعون المتهمين في "حادث قطاري طهطا"

تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، جلسة نظر طعون 7 متهمين ضد أحكام السجن المشدد التي صدرت بحقهم في القضية المعروفة إعلامًا بـ"حادث قطاري طهطا بسوهاج".

وكانت أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكمها بمعاقبة 8 متهمين في حادث قطاري طهطا، في الواقعة التي نتج عنها وفاة 21 شخصًا، وإصابة 227 آخرين، وصدر الحكم بمعاقبة كل من: أبو الحجاج صبري، مساعد قطار إسباني 2011، وجمال منصور أحمد حسانين، قائد القطار رقم 2011 إسباني، بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامهم بالتعويض لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدة بمبلغ 28 مليون و942 ألف جنيه.

كما عاقبت المحكمة في حادث قطاري طهطا كل من محمد علي عبد النبي سليمان، سن 54، قائد القطار 157 مميز، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وعمرو عبد الراضي أحمد حسين، سن 51، قائد قطار 157 مميـز، ومحمد خليفه أحمد بخيت، سن 46، مشرف قطار 157 مميز، بالحبس سنتين، عما أسند إليهما من اتهامات.