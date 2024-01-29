الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في "حادث قطار طوخ"

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية حادث قطار طوخ والتي راح ضحيتها 25 شخصًا، وإصابة 152 شخصًا من ركاب القطار، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل 2024، للمرافعة، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأحهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC"، والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة 25 شخصًا، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات على النحو المبين بالأوراق.

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