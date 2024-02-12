الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يبحث آليات توفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا لمناقشة آليات توفير السلع التموينية والاستراتيجية ومتابعة المعروض منها وإتاحتها بالأسواق بالأسعار الرسمية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وفي إطار الكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 باعتبار بعض السلع من السلع الاستراتيجية. 

حضر الاجتماع كل من محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، واللواء أشرف نصحي رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بسوهاج، والعقيد محمد محمود رئيس مباحث التموين، وممثل الغرفة التجارية بالمحافظة.


وأكد محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، على ضرورة إعداد تقرير يومي شامل وواقعي عن حالة السوق بالتنسيق بين كل الأجهزة المعنية "حماية المستهلك، والتموين، ومباحث التموين"، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق، على أن تقوم اللجنة العليا على مستوى المحافظة بالإشراف على عملية توافر السلع على مدار 24 ساعة، والتحقق من بلاغات احتكار أي منها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح داخل أي منشأة تجارية أو قنوات توزيعية، والمتابعة الدورية لتوافر السلع الرئيسية على مستوى المحافظة في المخازن والمستودعات؛ لضمان توافرها بالشكل الكافي، ومراعاة استمرار توفير السكر الحر على البطاقات التموينية.

كما ناقش الاجتماع ضرورة التأكد من توافر الدقيق بالمخابز والخبز للمواطنين بانتظام، والتشديد على جودة المواصفات وإحكام الرقابة والسيطرة على المخابز، وتشجيع المصنعين والموردين والمنتجين المعروفين على زيادة المعروض من السلع.

ووجه "الفقي"، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتوفير السلع الأساسية بكل منافذ الشركات التابعة لها بنطاق المحافظة والمجمعات الاستهلاكية، وخاصة خلال الفترة الحالية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، مع التجهيز لإقامة معارض "أهلًا رمضان" بكل المراكز والوحدات المحلية التابعة، والسماح بإقامة الشوادر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج المواطنين وكيل وزارة التموين مباحث التموين حماية المستهلك

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع منافذ “معا ضد الغلاء” لبيع السلع بأسعار مخفضة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

التموين تفتح منافذها اليوم الجمعة لاستكمال صرف تموين يناير 2024 للمواطنين

دون تغيير فى الأسعار.. بدء صرف تموين يناير إلى 64 مليون مواطن

التموين: استمرار صرف السكر الحر على بطاقة التموين فى شهر يناير 2024

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

"السلع التموينية": ممارستان لشراء 31 ألف طن زيت صويا و10500 طن زيت عباد

الأكثر قراءة

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

وصول تركى آل الشيخ إلى مكتب وزيرة الثقافة

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

من  حورية لـ قشطة.. راقصات أمام المحاكم بتهم التحريض علي الفسق والفجور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال