الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

53 ندوة علمية حول "المال الحرام وآثاره" بمساجد سوهاج

ندوة علمية حول المال
ندوة علمية حول المال الحرام وآثاره

تعقد مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، اليوم، ٥٣ ندوة علمية تحت عنوان: "المال الحرام.. مظاهره، وصوره المعاصرة، وآثاره المدمرة" تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد حسني عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

جاء ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف في جميع المحافظات.

وأوضحت مديرية الأوقاف في بيانٍ لها أنه تنطلق اليوم الأحد، بعد صلاة العشاء الندوات، وحددت عددا من المساجد وأسماء الأئمة المتواجدين والتي تنشر "الدستور" خلال هذه التقرير أسماءهم:

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ندوة علمية حول المال الحرام وآثاره
ندوة علمية حول المال الحرام وآثاره
د مديرية الأوقاف محافظ سوهاج ندوة علمية المال الحرام الفكر الوسطي التثقيفي

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