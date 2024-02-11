53 ندوة علمية حول "المال الحرام وآثاره" بمساجد سوهاج

تعقد مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، اليوم، ٥٣ ندوة علمية تحت عنوان: "المال الحرام.. مظاهره، وصوره المعاصرة، وآثاره المدمرة" تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد حسني عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

جاء ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف في جميع المحافظات.

وأوضحت مديرية الأوقاف في بيانٍ لها أنه تنطلق اليوم الأحد، بعد صلاة العشاء الندوات، وحددت عددا من المساجد وأسماء الأئمة المتواجدين والتي تنشر "الدستور" خلال هذه التقرير أسماءهم:

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