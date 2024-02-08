الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"سوهاج الأزهرية" تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الاحتفال
الاحتفال

نظمت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية وبحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الخميس، احتفالًا بذكرى الإسراء والمعراج بقاعة الاحتفالات بديوان عام المنطقة وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج برئاسة أحمد صابر.  

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة لرئيس المنطقة تناول فيها معجزة الإسراء والمعراج وكيفية الاستفادة منها في تدعيم الثوابت الدينية لدى الطلاب والطالبات بأزهرنا الشريف، ثم فقرات من الإنشاد الديني والابتهالات قدمها فريقي الإنشاد بالمنطقة وقصر الثقافة بسوهاج. 

من جهته، أعرب الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، عن سعادته بحضور الاحتفالية، مبديًا تقديره لدور مؤسسة الأزهر الشريف، كما نقل تحيات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج للجميع، متمنيًا التوفيق والرقي للأزهر الشريف ولجميع قياداته.

وعلى هامش الاحتفال، تم تكريم فرق الإنشاد الديني بالمنطقة الأزهرية تحت إشراف محمد جمال، مدير إدارة رعاية الطلاب، ومنحهم شهادات تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم في جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

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منطقة سوهاج الازهرية الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية سوهاج الأزهرية الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج بديوان عام المنطقة

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