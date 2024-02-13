الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل شكاوى 130 مواطنًا خلال اللقاء الأسبوعي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور طاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة 130 مواطن.

 

ووجه محافظ سوهاج خلال اللقاء، باستدعاء الإسعاف واصطحاب مواطنة لمستشفى سوهاج العام لعمل الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج، كما وجه المحافظ أيضا بتوفير مساعدة مادية وعينية لأحد المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية، وكلف مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة بمعاينة عدد من الحالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية لهم.

 

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى أخرى خاصة بقطاع التضامن الاجتماعي، وقطاع التعليم، ومديرية العمل، وإقامة أكشاك، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

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