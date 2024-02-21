رئيس جامعة سوهاج يكرم الكليات والإدارات المركزية الحاصلة على "الأيزو" العالمية

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الاحتفال بحصول الإدارات المركزية بالجامعة، وكليات الآداب، العلوم، التجارة، الزراعة، التمريض، الطب، والصيدلة، على شهادتي الأيزو العالمية ISO 9001 لعام 2015 الخاصة بمنظومة العمل الإداري، وأيضًا أيزو ISO 21001 لعام 2018 والخاصة بجودة العملية التعليمية، والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ومديري العموم والوحدات، ومسئولي المشروع بالكليات والمركزية، وجمع غفير من العاملين بالجهاز الإداري.

وفي بداية كلمته، هنأ الدكتور حسان النعماني، جميع منسوبي الجامعة على حصول الإدارة المركزية والكليات السبع على شهادتي الأيزو العالمية فى جودة المنظومة الإدارية، وجودة العملية التعليمية، مؤكدًا على أن هذا الإنجاز ما كان أن يتحقق لولا تضافر وتعاون جهود العاملين بمختلف الإدارات، وأيضًا المتابعة المستمرة من قبل وحدات ضمان الجودة والقائمين على المشروع وفريق المراجعة الداخلية، معربًا عن فخره واعتزازه بهذا النجاح الذى جاء انعكاساََ للأداء المتميز للجهاز الإداري، ويوضح مدى التزام المؤسسة الجامعية بتطبيق المعايير الدولية لنظم الجودة الشاملة، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تبذل جهود حثيثة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية نحو إحداث نقلة نوعية فى الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري لضمان استمرار التطوير والتحديث على مستوى العملية التعليمية والإدارية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى مستوى مرموق بين الجامعات المصرية والعربية والدولية، بالشكل الذى يليق باسم الجامعة وتاريخها العريق.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال سرور، أن الاحتفالية تضمنت تكريم مسئولى الكليات والوحدات الحاصلة على شهادة الأيزو، إلى جانب تكريم الإدارات المركزية، وفريق العمل المسئول عن المشروع، مضيفًا أن التكريم جاء اعترافاََ من إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور حسان النعماني، بالجهود المضنية والأداء المتميز لكل من ساهم من تحقيق هذا الإنجاز، ولتقديم الشكر والتقدير لتحفيز منسوبي الجامعة على استكمال مسيرة العمل التنموية.