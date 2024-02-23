الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة سوهاج تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لـ 684 مواطنًا بقرية أولاد نصير

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أطلقت جامعة سوهاج قافلتها الطبية المجانية؛ لخدمة أهالي قرية أولاد نصير بمركز سوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أنه تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحرص الجامعة على توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تنفيذ القافلة بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة بكليات الطب البشري، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي قرية أولاد نصير وصرف العلاج بالمجان، لتخفيف الأعباء على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن القافلة الطبية تضمنت ١٢ تخصصًا طبيًا مثل الباطنة، الأطفال، النساء وتوليد، الجراحة عامة، جراحة مسالك، جراحة عظام، جلدية، رمد، صدرية وغيرها، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ٦٨٤مواطنًا في تلك التخصصات الطبية المختلفة.

كما أضاف الدكتور الشاذلي صالح موسى، وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل ٢٦ حالة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لهم، وشارك بالقافلة الطبية ١٤ طبيبًا، و٢ صيادلة.

وأوضح فراج علي حسن، مدير إدارة خدمة المجتمع بالكلية، أن القافلة تضمنت عددًا من الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والقضية السكانية، وشارك فيها الدكتورة أميرة فايز، مدرس مساعد صحة عامة، والدكتورة سارة السيد، مدرس الطب الشرعي.

جامعة سوهاج المجانية الرئاسية حياة كريمة التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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