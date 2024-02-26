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مصر

وزير السياحة: إعفاء شركات الطيران من رسوم الجعل جاء تنشيطًا للسياحة

أحمد عيسي وزير السياحة
أحمد عيسي وزير السياحة

قال أحمد عيسي، وزير السياحة، إن وزارة الطيران المدني لا تألو جهدًا في توفير كل السبل لدعم حركة الطيران السياحي الوافدة إلى مصر، فهي تقدم الدعم الفني في تنفيذ برامج تحفيز الطيران التي تطلقها وزارة السياحة والآثار، كما تقدم تخفيضا على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية، بالإضافة إلى إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل لجميع دول العالم تنشيطًا للحركة الوافدة للمطارات السياحية.

جاء خلال كلمته التي ألقاها بمراسم افتتاح المؤتمر الخاص بالاجتماع الـ71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، الذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

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وأضاف الوزير: وقد امتد هذا التعاون لتحسين الخدمات المقدمة في المطارات المصرية المختلفة للمسافرين من السائحين الوافدين من الدول المختلفة، وتحسين جزء من تجربة الحصول على التأشيرة السياحية.

وأكد على أن التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني آتى بثماره، فقد زادت مقاعد الطيران القادمة لمصر في عام 2023 إلى أكثر من 30% عن مثيلتها في عام 2022.

 

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التفاصيل الكاملة لمشاركة وزير السياحة في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

وفي ضوء تحرير السماوات المصرية أمام الحركة السياحية العالمية، فإن وزارة الطيران المدني تقوم بتقديم تسهيلات كثيرة لشركات الطيران الأجنبية، والتي نتج عنها تسيير العديد من شركات طيران لرحلات منخفضة التكاليف إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، وبدأت شركات كبرى، مثل تيوي وإيزي جيت وبيجاسوس وفلاي ناس وويز أير وغيرها، تسيير رحلات إلى القاهرة عن طريق مطار سفنكنس.

وإنني أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لزميلي الفريق محمد عباس حلمي وفريق عمله على الدعم التعاون المستمر والمثمر، وأتطلع لمزيد العمل سويًا، فهذا التكامل بين الوزارتين يؤدي إلى زيادة حركة السياحة الوافدة، ومن ثم يدفع النمو الاقتصادي في مصر.

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