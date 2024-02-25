شرم الشيخ تتوج بالذهب في جائزة السياحة العالمية الآمنة (فيديو)

أعرب د.خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن فخره وسعادته بحصول مدينة شرم الشيخ على جائزة "افاسو الذهبية" لأفضل مدينة سياحية آمنة في العالم، مؤكدًا أن هذا التتويج يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها المدينة للحفاظ على سمعتها وجاذبيتها السياحية.

وقال فودة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في “المساء مع قصواء”، على قناة سي بي سي، إن شرم الشيخ تميزت بالأمن والسلامة والاستدامة والأداء الاقتصادي والصحة وهى المعايير التي اعتمدتها الجائزة في اختيار الفائزين، مضيفًا أن المدينة حصلت على تأييد كامل من اللجنة العالمية بنسبة 100% من الأصوات.

وأشار إلى أن شرم الشيخ لم تتأثر بالظروف الإقليمية المحيطة بها، بل استمرت في تطوير خدماتها ومرافقها السياحية، وتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الطرق والكباري والعروض الثقافية والترفيهية، معلنا أن القادم أفضل بإذن الله.