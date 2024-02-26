النهارده كام شعبان 2024 وحكم الصيام في نصفه الثاني

انتهى النصف الأول من شهر شعبان 2024 وتزايدت دقات الساعة لاقتراب حلول شهر رمضان الكريم 2024 لذلك زاد السؤال عن "النهاردة كام شعبان؟".

النهاردة كام شعبان 2024

يجيب موقع الدستور في التقرير التالي عن السؤال المطروح في مختلف المنصات "النهارده كام شعبان 2024" ويوضح موعد شهر رمضان الكريم.

اليوم هو السادس عشر من شهر شعبان للعام الهجري 1445 والموافق بالميلادي 26 فبراير 2024 وبذلك يتبقى على شهر رمضان2024 14 يوم فلكيًا.

موعد شهر رمضان 2024

حددت الحسابات الفلكية موعد شهر رمضان 2024 بحيث يكون أول يوم فيه هو الاثنين 11 مارس، وتستطلع دار الافتاء المصرية هلال الشهر يوم الاحد 29 شعبان لتأكيد هذا الموعد من عدمه، وتكون عدة شهر رمضان فلكيًا 30 يوم هذا العام.

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حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان 2024

تختلف آراء العلماء في حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان فهناك من اجازه وهناك من لم يجيزه.

وجاء في صيام النصف الثاني من شعبان من الاحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. هذه رواية الترمذي.

ثم هناك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. رواه البخاري.

ثم قول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان

والاغلب في آراء العلماء أنه من اعتاد الصوم بالفعل خلال السنة الهجرية كصيام يومي الاثنين والخميس يمكنه أن يصوم عادته ومن كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره.

لكن من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.