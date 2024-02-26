الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هلال رمضان بين الرؤية العلمية والبصرية.. ندوة بمعهد الفلك الأربعاء

معهد الفلك
معهد الفلك

ينظم معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة علمية عن هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية، يوم الأربعاء القادم.

وقال المعهد في بيان له، إن الندوة ستشهد محاضرات للدكتور جاد القاضي، رئيس معهد الفلك، والدكتور عبد الفتاح عبد الهادي، بالمعهد، والدكتور علي عمر ممثلا عن دار الإفتاء المصرية، والدكتورة صافيناز أحمد، والدكتور محمد غريب، والدكتور أمير حسين حسن.

وتدور الندوة حول معمل أبحاث الشمس ودوره في شئون الفلك السرعي، ومعلومات عن القمر واختيار موقع استطلاع الهلال، وقرائن توضح احتمالية رؤية الهلال وصحة بداية الشهر العربي، وسبب الخلاف في رؤية الهلال وبداية الشهر.

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