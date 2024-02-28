قبل عرض مسلسل "الحشاشين".. تاريخ طويل للنجم كريم عبد العزيز من النجاحات

تصدر النجم كريم عبد العزيز، تريند البحث عبر موقع “جوجل” عقب إطلاق البوستر الرسمي لمسلسل الحشاشين، المقرر عرضة في شهر رمضان المقبل 2024.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

يعد مسلسل الحشاشين من ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

تاريخ طويل للنجم كريم عبد العزيز من النجاحات

شارك النجم كريم عبد العزيز، في العديد من الأعمال الدرامية المميزة، وحقق الكثير من النجاحات على مدار مشواره الفني الدرامي، ومن ضمن الأعمال التي نالت حب جماهيره مشاركته في مسلسل “الاختيار” الذي يعد من أهم اعماله الدراما في رمضان الماضي، وشارك أيضًا في مسلسل الزيبق ومسلسل الهروب ومسلسل الجماعة.

قبل الحشاشين.. النجم كريم عبد العزيز تاريخ طويل من النجاحات

موعد عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصرى، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

قبل الحشاشين.. النجم كريم عبد العزيز تاريخ طويل من النجاحات

موعد شهر رمضان 2024

أكدت معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 فلكيا وأن آخر أيامه (30 رمضان) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي تم إعدادها مسبقا.