مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

أيام قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني 2024، ويبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز في رمضان 2024، إذ يتشوّق عدد كبير من الجمهور لمشاهدة مسلسل الحشاشين، والمقرر عرضه في رمضان 2024، ضمن قائمة الأعمال الفنية التي تعرضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشاتها التلفزيونية المُختلفة.

مسلسل الحشاشين

وينافس مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

من المقرر أن يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 المقبل، والذي يوافق أول أيام شهر رمضان الكريم، وتعلن الشركة المنتجة الموعد الرسمي لعرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الأيام المقبلة.

قصة وأحداث مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز حول فرقة تنتمي إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان، بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الإسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف القرن تبث الرعب في الدول الإسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية، واعتمدت جماعة "الحشاشين" في محاربة خصومها أسلوب الاغتيال الخفي المنظم وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وبلاد الشام.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد عزى، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصرى، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لـ مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.