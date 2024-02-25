مسلسلات رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز ينتهى من مسلسل الحشاشين فى هذا التوقيت

قارب النجم كريم عبدالعزيز على الانتهاء تمامًا من تصوير جميع مشاهد مسلسل الحشاشين المقرر عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي يقدمه كأضخم الأعمال الدرامية العربية خلال هذا التوقيت.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز

وعلم "الدستور" أن كريم عبدالعزيز وطاقم عمل مسلسل الحشاشين انتقلوا مؤخرًا إلى ديكورات العمل ومناطقه المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير المشاهد المتبقية من العمل الدرامي الضخم.

وقالت مصادر لـ"الدستور" إن العمل قارب تمامًا على الانتهاء وتتبقى له 8 أيام تصوير ومن المقرر الانتهاء منه تمامًا قبل حلول الشهر الكريم ليتفرغ المخرج بيتر ميمي لمونتاج الحلقات الأولى من العمل لتسليمها للشركة المنتجة لتحضيرها للعرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

ويجسد النجم كريم عبدالعزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذى يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعى" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

واهتم صناع العمل على بناء كل تفصيلة في العمل بحرفية، هكذا تم تصنيع آلاف القطع من الأسلحة في منطقة خان الخليلي والغورية ومصر القديمة من خلال حرفيي وفناني هذه المناطق، حيث يسعى فريق العمل إلى ظهور مشاهد الأكشن والقتال بصورة مثالية، وبشكل يليق بالمشاهدين المصريين الذين ينتظرون متابعة المسلسل في رمضان.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في الملحمة الدرامية "الحشاشين" عدد كبير من النجوم مع كريم عبدالعزيز، وهم: فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي بالتعاون مع الشركة المتحدة.